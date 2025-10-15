財經青紅燈》事事都要中央出手？

輝達北士科用地爭議，輝達5月敲定台灣總部落腳北士科T17、T18，大半年過去了，北士科用地取得毫無進展，逼得輝達發函中央協助盤點土地，新壽也請中央介入。然而，藍白強修「財劃法」從中央挖走逾4千億元，如今，小到發放便當、大到跨國企業進駐，事事都要中央出手，地方政府效能何在？圖為新壽北士科T17、T18基地。（中央社資料照）

近期地方政府施政頻頻引發爭議，花蓮堰塞湖溢流災情慘重，但救災初期連便當供應都不到位，還要中央出手定點發放；輝達北士科用地更是爭議不休，輝達5月敲定台灣總部落腳北士科T17、T18，大半年過去了，北士科用地取得毫無進展，逼得輝達發函中央協助盤點土地，新壽也請中央介入。然而，藍白強修「財劃法」從中央挖走逾4千億元，如今，小到發放便當、大到跨國企業進駐，事事都要中央出手，地方政府效能何在？

輝達（NVIDIA）是全球AI供應鏈領軍者，已取代微軟成為全球市值最高的公司，而台灣半導體產業在全球AI供應鏈占據關鍵地位。值此AI商機爆發之際，輝達選擇將海外總部設在台灣，無疑是「多贏」方案，且對我國經濟產業發展至關重要。

不過，自輝達執行長黃仁勳5月宣布海外總部落腳北士科T17、T18以來，北市府與新壽一直處於隔空喊話階段，眼見海外總部進度停滯，輝達不得不於10月7日發函經濟部、財政部國產署以及北市府，請求盤點符合需求的土地，而新壽也希望中央介入協助解決僵局。

若輝達進駐北士科破局，且最終由中央協助輝達找到合適土地，對北市府無疑是一大重擊；因此，北市府終於動起來了，12日宣布將發函新壽「合意解約」，新壽則呼籲依地上權契約啟動協調機制，北市府表示不反對，但要新壽先有方案，等於把球又丟回新壽。

北市府及新壽各有政治及商業考量可以理解，但事已至此，為國家大局著想，台灣必須排除萬難留住輝達。北市府及新壽若有心解決僵局，首先就是要終結隔空喊話的模式，北市府、新壽及輝達好好坐下來談，共尋三方都可以接受的解決方案。（鄭琪芳）

