光電模組無毒害 7大公協會︰提告造謠者

太陽光電七大產業公協會昨召開聯合記者會，太陽光電永續發展協會理事長沈尚弘（站立者）表示，未來散播產業謠言者，將依法究責。（記者張慧雯攝）

科學證實主要組件不含鉛、鎘等任何有害物質

〔記者張慧雯／台北報導〕從今年七月丹娜絲颱風到烏山頭水庫洗面板等事件，太陽光電產業遭受前所未有的污名化。太陽光電七大產業公協會昨聯合提出四大聲明，第一、嚴正澄清光電模組無毒、清潔僅用清水；第二、模組浸泡在水中水質也無異常；第三、水面型太陽光電行之有年，全球等地都有，安全無虞；第四、呼籲市場停止散播謠言，否則將依法追究責任。

僅清水清洗不使用清潔劑

太陽光電永續發展協會理事長沈尚弘指出，太陽光電模組表面為高硬度強化玻璃，邊框、玻璃及背板等主要組件皆為惰性材質，所有模組均已通過國際最嚴苛的安全與環保標準認證，科學證實不含鉛、鎘等任何有害物質，對水體、生態及環境皆無任何危害；且光電板清潔長期以來均僅使用高壓或低壓清水，從未也絕不需要使用任何化學清潔劑。

專業定期監測水質無異常

再生能源公會理事長胡惠森表示，光電模組經模擬戶外長期使用二十年的老化試驗，並依國際標準進行擊破後、浸泡七天的破壞性試驗，由專業第三方單位採樣檢測，皆符合環境部標準及放流水標準；同時，業者在水庫設置的系統均定期委請專業機構監測水質，結果皆無異常。

永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋也強調，水面型太陽光電技術在國際上已是成熟且被廣泛驗證的方案，中國、日本、韓國、英國、美國及荷蘭等多國皆有成功案例，未曾發生環境污染問題，足證明安全性與可行性。

七大光電公協會特別強調，為保障產業權益，未來如有特定對象刻意散布謠言並造成產業實質損害，將立即啟動蒐證程序，依循法律途徑，嚴正追究散播者的《刑法》及《民法》相關責任，絕不寬貸。

公協會也將發函所有會員，要求簽署《自律公約》，嚴格要求所有清洗發包時，只能使用清水清洗太陽能板，嚴禁使用任何化學藥劑，以實際行動展現對環境保護的最高決心。

