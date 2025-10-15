美財長斥︰中經濟疲軟 想拖全球下水

美國財政部長貝森特指出，中國是全球最大供應國，如果他們想拖慢全球經濟，他們遭到的傷害將最重。（美聯社資料照）

指管制稀土反映中國經濟問題 但傷害客戶最終將使自己受傷最重

〔編譯魏國金／綜合報導〕金融時報昨報導，美國財政部長貝森特指出，中國在美國總統川普預期與中國國家主席習近平會面前三週，宣布對稀土與關鍵礦產實施全面出口管制，正反映其自身經濟問題；他說，「他們的經濟多麼疲軟，他們想拖著所有人跟著他們一起下水」。

他指出，「這或許是某種列寧主義的商業模式，認為傷害你的客戶是好主意；但他們是全球最大供應國，如果他們想拖慢全球經濟，他們遭到的傷害將最重」。貝森特說，「他們處於衰退或蕭條之中，他們試圖以出口脫困，但問題是，他們反而使其國際地位惡化」。

請繼續往下閱讀...

美已擬定反制 協議破局就宣布

在中國公布廣泛的稀土與關鍵礦產出口管制後，川普揚言將自十一月一日起對中國輸美產品課徵一〇〇％關稅。一名知情者說，美國已制定反制措施，若雙方的貿易協議破局將宣布實施。

報導指出，美國官員對於中方在川習會前點燃稀土戰火感到震驚；但知情者透露，中國首席談判代表李成鋼在今夏的談判會議上已對華府發出威脅。

美國一名高級官員表示，「八月間，李成鋼預告了許多上週公布的攻擊手段。他相當張狂、非常挑釁，表示如果事情的發展不如他意，美國將面臨『地獄之火』」。

該官員說，雖然李成鋼沒有具體提到稀土，但「他說我們的報復將超出所有預期；中國試圖填補敘述，但是事實上，李在幾個月前已預告了」。

貝森特十三日表示，習近平可能不知道稀土的全面管制。該高級官員說，北京當局內部的鬥爭正影響美中之間的談判；他說，「我認為財政部與商務部之間出現內部角力。他們的商務部、包括李成鋼更加激進。強硬派來自商務部與國家安全部，而後者在經濟領域上扮演遠為吃重的角色」。

另一美國高級官員指出，美國九月間宣布將實體清單擴及中企數千家子公司，也成為中方推動策劃多時政策的藉口。他說，北京的稀土出口管制如此複雜，不可能在兩週內制定，「令人意外的是，他們採取如此不合比例原則的反制」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法