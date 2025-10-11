14年才能打平累虧 台電財務緩不濟急

（資料照）

7月底累積虧損4179億 今年利潤估292億

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會於上月十九日召開，決議民生電價平均調漲三．一二％、產業用電凍漲，整體平均電價僅微調〇．七一％。根據最新公布的會議紀錄顯示，有委員指出，台電今年估合理利潤二九二億元，若對比七月底還有四一七九億元累積虧損，估約十四年才能全數彌補，對財務是緩不濟急。

審議委員提核能減碳 促能源多元化

也有委員提醒，面對半導體與AI（人工智慧）產業未來用電需求持續成長，而我國火力發電占比約八成，易受國際能源價格波動影響，核能在減碳上具正面效益，政府仍應推動能源多元化以提升能源韌性結構。

根據紀錄摘要，多數委員支持工業電價凍漲、民生電價合理調整，或採取差異化調整策略。有委員指出，台灣電價水準仍低於韓國，台灣工業電價每度四．二七元，韓國為四．九六元，差距雖不大，但由於韓國輸美關稅約十五％、台灣為二十％的加成原稅率，直接比較並不恰當，若強行調漲，恐削弱產業競爭力，因此主張工業電價暫無調整空間。

台電在八月底的電價審議工作會議中強調，雖然燃料成本已回穩，但仍高於烏俄戰爭前的水準，加上綠能大量併網，外購綠電支出增加，推估應有電價為每度三．九九八元；不過，台電也補充，躉購費率逐年下滑，且未來大型綠能案場將直接進入市場交易、不再售電予台電，購電量與支出預期將逐步趨緩。

另有委員指出，台電今年合理利潤為二九二億元，截至七月底累積虧損達四一七九億元，若以現行利潤水準估算，約需十四．三年才能彌補虧損，根本「緩不濟急」。

根據台電最新財報，在七月獲利一九六億元、八月再賺一八〇億元挹注下，前八月稅前盈餘達二二一億元，較去年同期虧損四〇〇億元已有改善，累積虧損也縮減至三九九九億元。但民生十月、產業十月中旬恢復非夏月電價後，台電年底仍將出現單月虧損。

