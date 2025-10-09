繫鈴搶政績 解鈴推拖拉

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地卡關。（資料照）

記者徐義平／特稿

今年五月，輝達執行長黃仁勳宣布選址北市北投士林科技園區T17、T18，預計砸下一二〇億元打造亞太區數位研發總部與AI伺服器實驗基地；當時市長蔣萬安強調，「一定會給予一切必要行政上面的支持，要讓台北成全球AI的Powerhouse」，但還不到半年就陷入「移轉」的卡關難題。

T17、T18地上權案最大癥結在於土地使用五十年權利期限早由新光人壽取得，輝達選中一塊帶有地上權契約的土地，引發北市府、新光人壽隔空叫陣，迫使夾在中間的輝達，上週五不得不由代理人聯繫媒體表達自身立場。

輝達聲明第一個重點是希望北市府能找到辦法與新壽「合意解約」，再修改「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，將該地上權專案轉讓或讓售；第二個重點是總部由輝達自己蓋，而不是他人代為興建。

也就是輝達希望北市府能更努力地終止T17、T18的既有地上權合約，如此不但可以讓產權乾淨，也可直接切割現行契約可能衍生的司法問題；且輝達明白告知新壽，不會接受蓋好再移轉的選項。

但北市府始終困在「圖利疑慮」，提出四十多億元的「合意解約」、與新壽蓋好並取得使照再移轉給輝達等選項，都無法解鈴，如今再塞給輝達T12與周邊私有土地的選項，還拋出以公辦都更模式開發。

但都更案通常曠日廢時，輝達去年初就在台灣進行總部選址作業，至今已投入逾一年，北市府不想辦法解決地上權移轉難題，反要輝達去等待更長時間才能整合的T12公辦都更案，如此官僚態度，後續國際企業對投資台灣首都還剩下多少興趣？北市府當初搶政績而繫鈴、當然得負起解鈴最大責任！

