AI重塑外貿版圖！美國躍升台灣最大貿易國 25年首見

美國躍升台灣最大貿易國。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布3月出口801.8億美元、創歷年單月新高，年增61.8%、為歷年第3大增幅；累計首季出口1957.4億美元、創歷年單季新高，年增51.1%；其中，對美貿易值占比升至23.1%、為25年來首度超越中港，美國不僅穩居我國最大出口國，也躍升我國最大貿易國，且首季對美出超高達528.7億美元、再創歷年新高，AI商機重新塑造台灣外貿版圖。

財政部統計處長蔡美娜表示，3月出口好得像「平地一聲雷」，一舉跨越700億及800億美元兩個整數關卡；首季出口遠遠優於預期，較主計總處預測超出148億美元，增幅51.1%居亞洲四小龍之首，且是主要經濟體中唯一增幅逾5成。值得一提的是，南韓3月出口達861.3億美元、年增48.3%，主因記憶體出口大增，台、韓在AI浪潮中各自擁有利基。

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她說明，3月出口大爆發主要有4個原因，包括：全球大舉投入AI基礎建設、趨使相關零組件走向高階化；新世代AI運算系統量產、帶動相關產品大量出貨；電子業普遍原物料供應趨緊、整個供應鏈出現通膨增溫；零組件短缺及物價壓力、引發提前拉貨及加快新品上市鋪貨步調。她指出，3月資訊與視聽產品出口占比逼近5成、改寫歷年單月紀錄，對出口成長貢獻高達4分之3，尤其顯卡及伺服器出口是重中之重。

蔡美娜表示，AI商機橫空出世 加上美中經濟對抗以及去中化，還有供應鏈重組等趨勢，某種程度重新塑造台灣整個外貿版圖結構；今年首季對美國出口占比升至33.5%、創36年同期最高；對美貿易值占我國總貿易值升至23.1%、為25年來首度超越中港，美國不僅穩居我國最大出口國，也躍升我國最大貿易國。

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