港交所前總裁︰中國虧欠農民 應資源再分配

靠犧牲勞動力、儲戶權益等發展經濟 5成財富卻由國家掌控

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港交易所前行政總裁李小加日前在新加坡舉行的一場論壇中表示，中國過去數十年的經濟發展獲得巨大成功，卻虧欠了數億農民，經濟發展所產生的財富估計有近半仍由國家掌控，應當用來合理補償農民，國家資源的再分配方式將成為未來的焦點。

新加坡《聯合早報》報導，李小加二日在新加坡舉行的米爾肯亞洲峰會對談中表示，中國能在過去數十年取得巨大成功，關鍵在於土地、勞動力、環境、儲戶權益四方面的「損失分配」能力。

中國給農民極低的土地補償，用遠低於其他國家的成本，實現了城市化和工業化；數億農民工投身城市建設，拿到的微薄薪酬只是他們應得收入的一小部分。再加上巨大的環境破壞和對儲戶資金流動的限制，這四個其他國家都無法達到的條件，中國卻做到了。

李小加說：「我們擁有最低廉的土地成本、勞動力成本、環境成本和資金成本，加上所有城市市長和地方人士都在這四個維度上競爭，這種成本結構在過去三十年間吸引了大量華爾街這種國際資本，因為你無法找到另一個地方，能以這樣的成本結構，來實現如此龐大經濟體的現代化與城市化進程。」

而過去三十到四十年中國經濟創造的財富究竟掌握在誰的手中？李小加基於個人推測，認為約五十％的國家財富仍由國家掌控，用以維護國家整體發展，另有二十％屬於城市人口，約十％可能涉及官僚體系中的不透明或腐敗部分。

80％人口僅分享20％財富

李小加總結認為，中國八十％人口只能分享二十％的財富，國家資源再分配的方式未來將成為焦點，以確保更公平地分享，「補償這筆對農民的欠賬，就是中國的未來，我們正朝這個方向前進」。

李小加有關中國財富分布、「補償農民」等看法，引發中國網友熱議，有網友表示，「第一次聽到有菁英敢直白地說出真話」；但也有網友質疑，「李小加的言論是十分陰險的挑撥離間」。

