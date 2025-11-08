黃仁勳大讚 台積電是台灣的驕傲、也是世界的驕傲

輝達執行長黃仁勳專程來台參加台積電運動會，成為台積電今年運動會最大的亮點，黃仁勳（前排右）也高喊「我愛台積」、「我也是你們的家人，強調「沒有台積電，就沒有今天的輝達」。（記者劉信德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達執行長黃仁勳專程來台參加台積電運動會，成為台積電今年運動會最大的亮點，台積電董事長魏哲家介紹他的身價巳是「五兆男」，黃仁勳也高喊「我愛台積」、「我也是你們的家人，強調「沒有台積電，就沒有今天的輝達」，「台積電真的是最棒的，尚讚！」「You are the pride of Taiwan, and the pride of the world（你是台灣的驕傲，也是世界的驕傲）」，「You build NVIDIA，你們大家幫我打造NVIDIA，我謝謝你們」。引起在場上萬名員工一陣陣鼓掌及歡呼。

魏哲家並向員工宣佈，創辦人張忠謀因身體不舒服，今天臨時缺席運動會，他並率員工一起高喊「董事長我愛您、Sophie（張淑芬）我愛您」，他相信兩人會透過電視轉播看到大家關心他們，會好一些。黃仁勳在致詞也回應，他今天也想念Morris（張忠謀），希望他一切安好，也會盡快去看他與Sophie，他也提到，早年他寫信給張忠謀，第一次受邀拜訪台灣台積電，從此建立起跨越三十年的深厚夥伴關係。

黃仁勳去年3兆男 今年變5兆男

魏哲家介紹黃仁勳是今年特別嘉賓，他說，去年他稱黃仁勳是「三兆男」，今年他的身價已是「五兆男」，全場報以熱烈掌聲歡迎黃仁勳。黃仁勳先應魏哲家要求以中文問候「我的台積電好朋友，你好嗎？」，接著問答「誰愛台積電？我也愛台積電！」引發全場歡呼。

他後來改以中英夾雜感性談到，回顧與台積電三十多年的合作歷程，他說，三十年前，台積電和NVIDIA都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強。他特別誇讚台積電，「You are the pride of Taiwan, and the pride of the world」，沒有台積電，就沒有今天的NVIDIA，「You build NVIDIA，你們大家幫我蓋NVIDIA，我謝謝你們」。

最後，他以英文講「我們一手打造了兩家非常優秀的公司。你們為我付出了很多努力。我非常感謝你們。謝謝大家」。

