台積電運動會》黃仁勳︰AI需求強勁 魏哲家︰他要更多晶片

輝達執行長黃仁勳離開運動會場前受訪指出，他會跟張忠謀聯絡，看他的身體情況再決定，但他已出差三個禮拜，現在準備要回家，被問及何時再來台？他透露農曆年時會再度來台。（記者劉信德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電今在新竹縣立體育館舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別搭專機來台參加，以感謝台積電對輝達的協助，轟動全台，不過，台積電創辦人張忠謀因身體不舒服臨時無法缺席。黃仁勳離開運動會場前受訪指出，他會跟張忠謀聯絡，看他的身體情況再決定，但他已出差三個禮拜，現在準備要回家，被問及何時再來台？他透露農曆年時會再度來台。

台積電董事長魏哲家親自陪同黃仁勳離開會場，面對媒體問及黃仁勳這次來台，有跟他聊甚麼?魏哲家回說「他想要更多晶片」，到底要多少？他笑說「這是機密」。

業界日前傳出台積電明年將調漲先進製程價格，黃仁勳回應，「我們談的是強勁的需求」，強調輝達Blackwell的需求非常旺盛，此平台包括GPU、也包括CPU、網路晶片、交換器等等，Blackwell涉及很多晶片。台積電正在加緊生產，他已看到新產品Ruben在生產線上，「台積電為我們全力以赴」，感謝他們的辛勤付出，同時，黃仁勳對於能受邀參加今天台積電的大家庭活動，能被視為台積電大家庭的一員，他倍感榮幸。

對於AI的發展，黃仁勳指出，AI將會影響每個國家、每家公司以及每個人，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，全球應重視並積極投入發展，台灣作為全球半導體製造中心的角色仍然非常的重要。

面對Google推進TPU的技術、雲端巨頭Amazon等業者也投入開發特殊ASIC，黃仁勳認為，雙方各有區隔，輝達的GPU包括科學、量子、生物學、物理學及大量的數據，可以做很多事情，輝達的架構更具滲透性，可滲透到每個雲端、每個資料中心。

對於記憶體供應鏈市況，黃仁勳表示，記憶體的業務成長很快，輝達有三家非常好的記憶體供應商，包括SK海力士、三星及美光，他感謝他們持續在擴充產能，支持輝達產品的強勁需求。

