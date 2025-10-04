9月營收速報》南亞科營收維持高檔 年增158%

DRAM廠南亞科昨公布9月營收為66.64億元，年增達157.81%。圖為南亞科總經理李培瑛。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）昨公布9月營收為66.64億元，月減1.45%，但仍呈現高檔水準，年增達157.81%；第三季營收為187.79億元，季增78.4%、年大增1.3倍，創近三年半以來單季新高；前三季累計營收為364.93億元，年增32.43%。

南亞科已連續11季營運虧損，先前法說會原預估，第三季毛利率轉正，獲利則還要持續努力，第四季才可望轉虧為盈。但受惠DDR4價格上漲，南亞科8月已公告單月獲利，優於該公司預期，法人預估南亞科第三季將提早獲利。南亞科將於13日召開法說會，屆時將公布第三季財報與展望第四季營運，值DRAM漲價與市況熱，預期法說會將是市場關注焦點。

載板漲價效應 南電營收年增19%

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠南電（8046）公告9月合併營收35.39億元，月減7%、年增19.22%，受惠BT載板漲價效應，南電第三季合併營收為109.66億元，季增14.45%、年增18.82%，累積今年1~9月合併營收290.08億元，年增18.82%。

因AI伺服器與網通交換器需求強勁，且上游T-Glass玻纖布缺貨，加上原物料漲價，南電陸續調漲BT載板價格，未來BT載板與ABF載板可能出現供應缺口，報價有望一路看漲到明年，南電後市受到多家外資看好，昨日外資大買南電3293張，南電股價強攻漲停254元。

筆電需求回溫 新普9月營收今年新高

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠新普（6121）9月營收76.16億元，月增18%、年減4.4%，創今年單月新高，前三季累計營收為583.99億元，年減0.37%。由於今年筆電整體市況受關稅等因素壓抑，連帶供應鏈營運也淡於去年，不過產業界預期，今年全年筆電出貨量仍將年增，對新普營運有益。

研調機構預期，因關稅政策加速筆電供應鏈的區域產能布局，在產能陸續到位下，全年筆電出貨量仍有望年增約2%。新普指出，第三季除筆電產品外，也受惠大客戶新機種問世、手機產品拉貨增溫，第三季營收203.95億元、季增約4%；新普也已布局越南產能，支應客戶需求。

