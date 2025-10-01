記憶體供應吃緊漲價 帶動封測Q4滿載

美光將LPDDR5X等相關產品外包力成，帶動力成從第3季到第4季記憶體封測稼動率滿載，預期可延續到明年第1季。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體漲價、供應吃緊，客戶回補庫存動作積極，封測廠也受惠，力成（6239）、南茂（8150）、福懋科（8131）、華東（8110）等記憶體封測廠近期紛傳出在記憶體部分稼動率滿載，加上為了反映材料及電價上漲等成本上升，已陸續調漲或協商客戶準備調漲價格，預期有助各家公司第4季營運的增長。

國際大廠紛將產能挪去生產高獲利的高頻寬記憶體（HBM）、DDR5等AI或高階伺服器記憶體，減產或停產DDR4、快閃記憶體等中低階產品，致使今年以來，大批中低階記憶體庫存降低，也帶動下半年記憶體市場掀起供應吃緊、漲價、客戶庫存回補動作積極。

力成預期延續到明年Q1

美光將LPDDR5X等相關產品外包力成，帶動力成從第3季到第4季記憶體封測稼動率滿載，預期可延續到明年第1季，DRAM、NAND快閃記憶體約占力成營收超過5成，挹注8月營收為68.75億元，創2年來新高，月增7.56%、年增8.68%；預期9月到今年底，營收可望呈現成長走勢，力成也正向客戶洽商漲價事宜，以反映成本上升。

南茂傳記憶體稼動率滿載

南茂近期傳出記憶體稼動率滿載，第3季起調漲記憶體相關封測代工價格，以反映金價、基板等材料成本上漲。由於部分封測廠專注AI產品，捨棄面板驅動IC、記憶體封測業務，南茂下半年獲得轉單機會，面板驅動IC持穩、記憶體封測稼動滿載，且為了反映材料及電價上漲等成本上升，上季起調漲記憶體相關封測代工價格5-10%。南茂第2季受新台幣升值、電費成本增加等因素影響，單季出現虧損；受惠記憶體市況轉熱，加上漲價利多，法人預估南茂下半年可望逐季轉虧為盈。

福懋科與華東分別是南亞科（2408）、華邦電（2344）轉投資的封測廠，福懋科、華東受惠大股東訂單加持，8月營收皆創今年新高，預期9月營收可望續走高，第3季各有機會轉虧為盈，第4季也看好。

