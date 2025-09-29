預售擔保機制再緊縮 考驗建商財務

內政部地政司九月預告修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，進一步規範五種預售屋擔保機制。（記者徐義平攝）

已繳價金限支付工程款等 排除管銷費用

〔記者徐義平／台北報導〕鑑於近幾年少數預售建案淪為爛尾樓，內政部地政司九月預告修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，進一步規範五種預售屋擔保機制，包括契約上需增訂專戶欄目，以及規定不動產開發信託款項專款專用類別，只能用於工程款及稅費，而過往常見動支的管銷費用則被撇除在外。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，不動產開發信託是將土地、銀行融資及購屋民眾已繳價金，也就是整個建案的一切全數信託且綁在一起，而價金信託則只有已繳價金，因此，政策應鼓勵採用不動產開發信託，而非緊縮資金用途跟價金信託一樣，此舉將導致不動產開發信託的履約擔保積極功能喪失。

請繼續往下閱讀...

楊玉全並指出，受「銀行法」第七十二之二條以及央行要求銀行自主管理不動產貸款總量等影響，目前建商融資相當困難，若再限縮款項用途不能支付管銷費用，恐將惡化建案銷售環境。

已繳價金使用項目限縮的確有利保障已購民眾，但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，建商可動用範圍也越來越少，尤其一個百億元大案的管銷費用金額可觀，建商後續除自籌資金外，可能還須額外負擔更多費用，相當考驗建商的財務體質。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，限縮履保專戶價金用途，雖會微幅提高建商推案成本，卻能進一步保障民眾權益，此次調整的方向合理且正當。不過，能否遏止業者巧立名目、移花接木式的請款，關鍵仍在受託機構身上，若受託機構未盡到把關責任，政府的好意恐大打折扣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法