國銀趨利避害 曝險美中差距創高

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布六月底本國銀行國家風險統計，美國連四十季蟬聯國銀海外最大曝險國，中國雖然重回第二，但國銀對美中曝險差距已連續九季超過千億美元，第二季進一步擴大至一四六三．七四億美元，再度刷新歷史紀錄。

根據統計，二〇二五年六月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為六四八二億美元，較三月底增五．五七％，主要是對非銀行私人部門債權增加所致。

曝險前十大國家（地區）依序為美國、中國、盧森堡、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計四七八〇億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的七十三．七五％。

央行金檢處副處長謝人俊說明，第二季國銀對美曝險增加一四八．〇四億美元，主要是自有資產增加一三〇億美元，另信託資產增加約十八億美元。前者主要受到對等關稅衝擊，市場波動加劇，國銀為提升短期資金彈性，增加存放央行資金及同業拆放；後者則與美元貶值引發投資人加碼美股與債券基金有關。

至於中國部分，國銀曝險較首季增加二十三．七八億美元，主要因人民幣第二季升值一．二％，部分銀行加碼中國公債投資，以及同業資金拆存增加所致。

謝人俊說，從長期趨勢來看，國銀對美曝險持續走高，迄今已連四十季居國銀海外最大曝險國，對中曝險則呈現下滑，國銀對美中曝險差距自二〇二三年六月首次突破千億美元以來，已連續九季超過千億美元，並持續擴大，這與中國經濟放緩、美國經濟強勁表現有關，利差因素更讓投資人持續偏好美國金融商品與債權投資。

