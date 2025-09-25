南非是首例 彭博︰台以晶片反制親中國家

灣經濟部週二公告，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等四十七項貨品，須經核准才能出口。（示意圖，歐新社資料照）

用半導體產業當武器 祭禁運施壓矮化台灣的國家

〔編譯盧永山／綜合報導〕台灣政府宣布，基於國家安全考量，將對出口南非的部分晶片採取管制措施，未來大部分對南非出貨須經事前審批。彭博報導，這是台灣首度用其半導體產業當作武器，來施壓與中國關係密切的南非。OneSafe則報導，台灣政府此舉將對南非企業產生嚴重的衝擊。

OneSafe報導 嚴重衝擊南非企業

台灣經濟部週二發表聲明稱，南非政府自去年強迫台灣駐處搬遷，還配合中國施壓，更改台灣駐處名稱並降級，對台灣的國家及公共安全構成威脅，因此公告輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等四十七項貨品，須經核准才能出口。

彭博指出，此舉既反映台灣的經濟實力，也反映台灣在外交圈被北京邊緣化後日益加劇的挫折感。台灣官方數據顯示，去年台灣向南非出口價值約四〇〇萬美元的半導體相關產品，這些產品被列入暫停出口名單中。

南非一九九七年與台灣斷交，改與中國建交。據指出，南非在二〇二三年八月金磚國家峰會後不久，就施壓要求台灣將駐處遷出首都普勒托利亞。

近來南非加大對台灣的壓力，主因十一月南非主辦的二十國集團（G20）領袖峰會，預計中國國家主席習近平將會出席。

OneSafe報導，台積電生產全球五十％至七十％各類晶片，更生產全球九十％用於人工智慧（AI）、電動車和工業機械的先進晶片。台灣政府對出口南非的部分晶片採取管制措施，將對南非的汽車製造和AI開發等產業造成嚴重衝擊。

外媒Siliconrepubic報導指出，這是台灣在半導體競賽中罕見地展示實力，看起來更像是一次警告，而非一場全面戰爭。

