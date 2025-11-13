普發1萬今起開放查詢 財長：已有逾千萬人領到

普發1萬首批1046萬筆於12日入帳。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發1萬首批於12日入帳，財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會答詢表示，截至12日止，已有逾千萬人領到1萬元，包括直接入帳458萬人，以及11月5日至10日完成登記共588萬人，合計首批入帳共1046萬人。

財政部長莊翠雲表示，普發1萬已有逾千萬人領到。（記者方賓照攝）

立院財委會今天邀請財政部、主計總處等就「經濟成長讓全民共享」進行專題報告，民進黨立委李坤城關切普發現金執行情形，莊翠雲說明，截至11月12日止，已有超過千萬人領到1萬元，包括直接入帳約458萬人，以及11月5日至10日完成登記入帳並經系統檢核成功者約588萬人。

請繼續往下閱讀...

李坤城建議，民眾幾乎都有郵局帳戶，未來可研議統一發放普發現金、政府津貼或年金至該帳戶，以降低民眾受詐騙的風險。對此，莊翠雲回應，先前沒有這樣的規劃，需要跨部會討論。

財政部說明，普發現金官網（https://10000.gov.tw）自11月13日起開放民眾查詢登記結果，若因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，民眾也可改採「ATM領現」或「郵局領現」，將分別於11月17日及11月24日開放領取。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法