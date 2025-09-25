Q4面板報價穩了 中國3大廠稼動率降至79％

中國3大面板廠十一長假啟動減產，稼動率降至80％以下。（記者陳梅英攝）

十一長假將休5～7天

〔記者陳梅英／台北報導〕根據市調機構集邦科技TrendForce最新調查，伴隨LCD電視面板需求將於第4季趨緩，中國京東方（BOE）、華星光電（CSOT）、惠科（HKC）3面板廠及夏普皆計畫於中國十一長假時，針對電視面板的主力生產據點執行休假。按照目前TrendForce LCD電視面板產線稼動率模型估算，10月的稼動率將較廠商8月規劃的版本減少6個百分點，降至79%。

10月管控成本 供需壓力舒緩

TrendForce表示，從供給面來看，休假策略不僅有助LCD電視面板廠維持10月底以前的低水位庫存，選擇在十一長假進行生產調節，也順勢降低相關營運成本。

請繼續往下閱讀...

觀察面板廠動態，由於BOE、CSOT及夏普皆計畫在長假時，針對自家10.5代產線執行5至7天的休假，TrendForce預估，10月10.5代電視面板生產稼動率水位將落在74%左右；而8.6代主力面板廠HKC針對其主要電視生產線，如重慶H1、滁州H2及長沙H5廠將實施5天的假期，京東方的成都B19也計畫放假5天，預估8.6代電視面板產線稼動率水位約落於77.5%；至於8.5代線，目前CSOT T1及T2廠區預估放假5天，稼動率水位較前一版預估將會減少4個百分點，降至81.3%。

以需求面來看，10月需求在雙11備貨動能下，仍有一定支撐，倘若以電視面板需求量計算，10月需求量較9月有4.8%的月減幅，因此面板廠選擇在10月進行控產；除了管控成本外，對於舒緩市場潛在的供需壓力將有一定的效果，且有助於10月電視面板報價維持穩定趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法