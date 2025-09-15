晴時多雲

〈財經週報-看盤焦點〉台股震盪盤堅 宜主動選股 靈活調整

2025/09/15 05:30

台股降息預期升溫及科技股領漲，近一週漲幅4%，在全球主要股市之中名列前茅。（資料照）台股降息預期升溫及科技股領漲，近一週漲幅4%，在全球主要股市之中名列前茅。（資料照）

■陳沅易

隨著降息腳步進入倒數，帶動美股指數全面走揚也不斷刷新天價，更提振全球股市表現。而台股在集結降息預期升溫以及科技股領漲下強勢攻高，加權指數於本週衝上25,500點大關，更連續5天創收盤新高。9月12日大盤收在25,474.64點，本週累計上漲980.06點，近一週漲幅4%，在全球主要股市之中名列前茅，表現相當亮眼。

美經濟數據強化降息預期 國際股市收高

從國際市場來看，在聯準會（Fed）主席鮑爾對降息釋出善意，加上8月公布的非農就業、PMI製造業及服務業指數、PPI等數據，皆強化市場對於降息的預期。根據FedWatch資料顯示，9月降息1碼的機率突破9成，明年則在聯準會成員結構越趨鴿派，降息腳步可望延續。隨著降息情勢更加明朗，以及關稅、政策等不確定性緩解，市場信心回穩，帶動全球主要股市走揚，光是9月，包括美股四大指數以及加拿大、日本、南韓、新加坡、巴西、越南等國股市紛紛創高。

AI續熱及拉貨潮 台股成績亮眼

在國際股市持續推升之際，台股亦有亮眼成績。加權指數近期一掃關稅之亂陰霾，表現急起直追，今年來已7度創高，市值亦飆破80兆元大關，成為全球市值前十大股市。從基本面來，受惠於AI續熱、消費性電子旺季以及關稅提前拉貨潮，台灣8月出口584.9億美元，寫下單月新高，也刺激上市櫃公司8月營收達4.15兆元，改寫今年及歷史同期新高、單月次高三項驚人紀錄，更有多達74家公司營收創歷史新紀錄，凸顯企業成長動能強勁。於此同時，主計處亦大幅上修今年GDP年增率至4.45%，預估今年GDP規模有望突破27兆元，顯示經濟前景展現樂觀信號。

降息預期發酵 台股可望迎來新資金活水

從資金面來看，外資自5月起回補台股，目前未見資金動能鬆動，再加上降息在即，台股可望迎來新一波資金活水，有助多頭行情延續。此外，目前大盤融資餘額仍在2,600多億元的低量，顯示市場情緒尚未過熱，有利後市表現。不過近期台股漲勢凌厲，短期仍須留意獲利調節壓力，但整體而言，受惠於AI需求不滅，企業營運動能將維持強增長，因此若有回檔皆是逢低佈局中長線的絕佳時機。

在操作策略上，面對指數來到高檔位階、資金輪動速度加快的盤勢，投資上建議選股不選市，主動選股並視市況彈性調整部位，先聚焦科技趨勢以及定價權強的優質企業，再篩選出體質與成長性俱佳的個股，以掌握台股中長線成長契機。投資人也可透過可因應市況靈活調整的主動式台股ETF來佈局潛力台股，一次掌握台股的多元投資機會。在產業配置上，面對AI需求一枝獨秀，持續看好AI產業鏈、擴廠相關設備及廠務工程等電子類股的發展，非電族群的部分則可留意金融、消費及電力設備等類股表現。此外，近期資金輪動到金融、生技及表現落後的電子股，投資人可視景氣、產業變化、營收表現來汰弱留強。

（作者為主動群益台灣強棒（00982A）經理人）

