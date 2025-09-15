聯準會政策會議前夕再施壓 川普預測將「大幅降息」

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）將在本週舉行關鍵會議，市場預估聯準會理事將在這次會議上進行9個月來首次寬鬆政策，美國總統川普（Donald Trump）週日（14日）則稱，聯準會將「大幅降息」。

《彭博》報導，川普週日在返回華府的途中表示，自己認為這次將出現很大的降息幅度，將是完美的一次降息。

Fed將在9月16日至17日舉行利率政策會議，市場普遍預期官員將在週三（17日）會後降息，以應對勞動力市場放緩、通膨持續居高不下以及川普對於降息的呼籲。根據《彭博》對經濟學家的調查顯示，市場預估這次會議將降息1碼（0.25個百分點）。

近期疲軟的經濟報告引發了人們對於勞動市場可能陷入更深層放緩的擔憂，這將威脅到消費者支出和經濟成長。與此同時，通膨率仍高於Fed的2％目標，如果關稅推高成本，通膨可能進一步上升，這促使一些官員對於過快的行動持謹慎態度。

過去幾個月以來，川普一直向Fed主席鮑爾（Jerome Powell）施壓要求他降息，並要他離職，也曾放話將開除鮑爾。

鮑爾的主席任期將於2026年5月結束，川普仍在考慮他的接班人，目前已被公開點名的潛在候選人包括白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯準會前理事華爾許（Kevin Warsh）以及現任理事華勒（Christopher Waller）。

