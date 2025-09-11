2025國家安全＆經濟韌性論壇》金管會主委彭金隆：韌性金融監理 安全與發展並進

金管會主委彭金隆。（記者廖振輝攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆昨參加本報主辦的「二○二五國家安全與經濟韌性論壇」時強調，金融是國家非常重要關鍵的產業，金融市場應該要「兩軸並進」，在金融安全及創新發展兩大基礎下，從六大面向打造具有韌性的金融監理架構，不僅是有紀律、重秩序，更是有願景、有活力的金融市場。

六大面向強化資本韌性、風險監理

彭金隆解釋，六大面向首要是「強化資本韌性與風險監理」；即提升我國銀行業的風險承擔能力與國際競爭力，將持續關注國際監理改革趨勢與國際經濟及金融情勢變化，並參酌國際規範採行相關措施，以維持金融韌性與國際接軌。

其次是「健全市場行為與公司治理」；明年將實施國際財務報導準則（IFRSs）第十七號及新一代清償能力制度，藉此兩大措施提升經營透明度，並透過會計接軌強化資產負債管理，落實保險業經營韌性；「新制度不是要讓大家做不下去，而是要讓大家可以一直做下去」。

第三是「落實普惠金融與消費權益保護」；金融業是特許事業，除了專注在專業經營，更重要的是其擔負的社會責任，提醒金融業一定要兼顧保護消費者權益，以及落實普惠金融。

第四是「促進金融市場發展」；積極打造具有台灣特色的「亞洲資產管理中心」，推出五大計畫、十六項措施，今年七月亞洲資產管理中心高雄專區揭牌後，已有五十家金融機構與高雄市政府簽訂備忘錄，並有超過二十家金融機構進駐。

第五是「加速金融與科技創新」；包括五大策略擴大容錯空間，加大試辦業務、支持網路金融發展，開放數位保險公司、鼓勵團體合作，成立科技聯盟，探索金融科技發展機會、包括虛擬資產VASP等。

第六是「強化永續金融」；持續推動永續金融，深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露，協助上市櫃實踐永續發展，持續強化銀行業氣候韌性與因應風險之能力。

