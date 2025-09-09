央行放寬第七波信用管制措施 換屋族賣房期限 1年延長至18個月

中央銀行提前在九月理監事會議前宣布放寬第七波信用管制措施。（中央社）

去年9月20日以後錄案貸款均適用

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行提前在九月理監事會議前宣布放寬第七波信用管制措施。央行指出，為兼顧自住換屋需求，原本換屋族購買第二屋可「先買後賣」，須於一年內出售舊屋才不受房貸成數及寬限期限制；但近期房市降溫，出售房屋時間拉長，或因貸款撥款與交屋期程延宕，導致難以在一年內完成，央行決定將期限延長至十八個月，自去年九月二十日以後錄案的貸款件均可適用；同時，有房無貸者購屋是否給予寬限期，交由銀行自主決定。

有房無貸者給寬限期 銀行自主決定

去年第七波打炒房，央行首次將「有房無貸者」納入管制，全面取消房貸寬限期，並將第二屋房貸成數下修至五成，適用範圍由部分縣市擴及全國，被視為最嚴厲打炒房措施。為避免衝擊換屋族，央行提供協處措施，若與銀行簽切結書並在一年內售出舊屋，仍可保有寬限期與貸款彈性。據統計，過去一年約有七百件申請，大多能如期完成，但近期市場反映出售時間確有延長需求，央行因此提前調整規範。

至於市場關注的不動產集中度管理鬆綁，央行表示，本國銀行去年提出的自主總量管制將持續至今年底，是否延長將待第四季數據出爐後於明年初討論。

官員透露，截至第二季多數銀行皆達成自提目標，少數未達標者，超標部分若因承作較多政策鼓勵貸款，如都更危老及無自用住宅貸款等，並減少對多房的房貸等央行限制性貸款承作，央行已給予「彈性空間」，等於某種程度的「鬆綁」。國銀也預期，若年底前集中度持續下降並達政策目標，不排除明年初總量管制可解除。

