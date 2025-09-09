晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

央行放寬第七波信用管制措施 換屋族賣房期限 1年延長至18個月

2025/09/09 05:30

中央銀行提前在九月理監事會議前宣布放寬第七波信用管制措施。（中央社）中央銀行提前在九月理監事會議前宣布放寬第七波信用管制措施。（中央社）

去年9月20日以後錄案貸款均適用

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行提前在九月理監事會議前宣布放寬第七波信用管制措施。央行指出，為兼顧自住換屋需求，原本換屋族購買第二屋可「先買後賣」，須於一年內出售舊屋才不受房貸成數及寬限期限制；但近期房市降溫，出售房屋時間拉長，或因貸款撥款與交屋期程延宕，導致難以在一年內完成，央行決定將期限延長至十八個月，自去年九月二十日以後錄案的貸款件均可適用；同時，有房無貸者購屋是否給予寬限期，交由銀行自主決定。

有房無貸者給寬限期 銀行自主決定

去年第七波打炒房，央行首次將「有房無貸者」納入管制，全面取消房貸寬限期，並將第二屋房貸成數下修至五成，適用範圍由部分縣市擴及全國，被視為最嚴厲打炒房措施。為避免衝擊換屋族，央行提供協處措施，若與銀行簽切結書並在一年內售出舊屋，仍可保有寬限期與貸款彈性。據統計，過去一年約有七百件申請，大多能如期完成，但近期市場反映出售時間確有延長需求，央行因此提前調整規範。

至於市場關注的不動產集中度管理鬆綁，央行表示，本國銀行去年提出的自主總量管制將持續至今年底，是否延長將待第四季數據出爐後於明年初討論。

官員透露，截至第二季多數銀行皆達成自提目標，少數未達標者，超標部分若因承作較多政策鼓勵貸款，如都更危老及無自用住宅貸款等，並減少對多房的房貸等央行限制性貸款承作，央行已給予「彈性空間」，等於某種程度的「鬆綁」。國銀也預期，若年底前集中度持續下降並達政策目標，不排除明年初總量管制可解除。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財