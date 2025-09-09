一路為公股銀開綠燈！新青安鬆綁引爆民營銀行怒火

上週行政院拍板9月起新青安房貸排除《銀行法》72-2條適用（本報資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院上周宣布，將俗稱「不動產放款天條」的銀行法72-2條鬆綁，讓公股行庫承作的新青安房貸（青年安心成家購屋優惠貸款），自9月1日起，不再受《銀行法》72-2條的30%上限約束，可望釋出更多放款量能，打開房貸水龍頭，讓房貸族一片叫好。但看在民營銀行眼中，卻質疑是「一路為公股銀開綠燈」的「不公平競爭」。

一位民營銀行高層指出，新青安的申貸資格，主要就是55歲以下的青年以首購為目的並用於自住，但基於打炒房的目的，目前各民營銀行大多也是鎖定這樣的對象承做房貸，不過，相同的申貸對象，卻無法如同公股銀行獲得相同的優惠。直言為何不讓民營銀行也開放承作新青安，分散公股銀行的業務壓力？至也應對民營銀行一視同仁，將相同房貸業務，排除銀行法72-2條的限制。

首先，是利率補貼。新青安房貸的利率補貼原為公股銀行減半碼（0.125%）加上政府補貼1碼（0.25%），共計1.5碼（0.375%）。 2024年3月，因應央行升息半碼，政府額外補貼半碼，使整體補貼提高到2碼（0.5%），讓新青安房貸戶僅需負擔1.775%的年息。但民營銀行沒有政府補貼，仍只能以2.2%至2.3%以上的利率承做。

其次，行政院宣布將新青安排除72-2的限制，一家民營銀行高層痛批，無異是為公股銀行「一路開綠燈」，自此海闊天空，公股銀行既獲得利息補貼，又排除額度限制，從此空出更多的額度去承接利差較高的土建融業務。

此外，公股銀行先前公然要求新青安客戶，必須搭售理財商品，包括先前遭民眾投訴的房貸壽險，但有銀行高層質疑，這明明是金管會三令五申禁止的行為，公股銀此舉無異是「得了便宜還賣乖」。

另一家民營銀行指出，銀行法72-2的限制早已存在，各銀行內部均有管控機制，也可藉由吸收存款、發行金融債等方始擴增額度，因此少有額度已到頂的情形，但目前讓銀行感覺「綁手綁腳」的，在於央行對於「放款集中度」的規範，去年央行基於全體銀行不動產貸款占總放款比率已飆至37.5%，擔憂不動產貸款集中度過高，因此要求銀行控管，是導致銀行不敢放款的主因，因此，下一步應觀察，央行對放款集中度是否鬆綁的態度。

