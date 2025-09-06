8月CPI年增1.6% 連4月低於2%

主計總處公布8月CPI年增1.6%，其中蔬菜漲10.9%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布八月消費者物價指數（CPI）年增一．六％，連續四個月低於二％，但漲幅較七月略擴大，主因颱風及豪雨推升蔬菜、肉類、外食等價格；其中，十七項民生物資八月平均年增二．三二％、為近一年半最大漲幅，主因豬肉及麵包漲幅擴大。主計總處指出，扣除蔬果及能源，核心CPI連續十七個月低於二％，整體物價平穩，因去年基期較高，若天候維持穩定，預料九月CPI漲幅有望縮小。

颱風推升蔬菜、肉類價格

主計總處專門委員曹志弘說明，八月CPI漲幅略擴大，主因颱風及豪雨造成農產損失，蔬菜價格攀至高檔，加上肉類、外食費等持續上漲，且房租、醫療費用等調漲；但國際農工原料價格走弱，美元計價進口物價指數連續三十四個月下跌，加上台幣升值，有助抑制國內商品上漲壓力。至於美國關稅的影響，他表示，美國商品可能因關稅漲價，進而產生外溢效果，但農工原料走弱的力道較大，目前關稅對國內物價影響不大。

請繼續往下閱讀...

核心CPI連17月低於2％

據調查，八月CPI較七月上漲○．四六％，較去年同月則漲一．六％。七大類中，以食物類年漲三．一八％最多，主因蔬菜上漲十．九％，肉類、穀類及其製品（如麵包）、外食費也分別漲五．七一％、三．四％及三．三四％。另，雜項類年漲二．五九％次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品漲六．三八％。居住類也漲一．八％，主因房租漲二．二九％、家庭管理費用漲五．○八％。

曹志弘表示，房租漲幅雖大於二％，但整體物價比較平穩，加上住宅維修費漲幅收斂，住宅價格指數也連兩季縮小，房租漲幅應不會擴大。另，外食費漲幅仍高於三％，但近期商品類價格持穩，加上四月電價未調漲，預料外食漲幅應不會明顯擴大。

至於十七項重要民生物資，八月平均年漲二．三二％、為十八個月以來最大漲幅，其中豬肉漲八．○九％最多、同為十八個月最大漲幅，麵包漲四．一五％次之，但鮮奶續跌一．九一％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法