突出招卡稀土！《紐時》曝北京背後「真實用意」卻出手過猛

《紐時》報導，中國決定加強稀土出口管制，目的在於提醒川普注意對中鷹派正在破壞美中關係。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在中國宣布更嚴格的稀土出口管制措施後，美中貿易戰再度升溫。《紐約時報》報導，分析人士認為，中國決定加強對稀土的出口管制，不僅是為了加強其對全球關鍵礦產供應的掌控，也是一種高風險策略，目的是提醒美國總統川普（Donald Trump）注意對中鷹派正阻撓美中關係降溫。而美國分析人士指出，中國似乎意識到自己可能「出手過猛」。

報導指出，顯然，北京這一策略奏效了，川普已將注意力重新轉向與中國的貿易問題。但中國的這一舉動也讓歐洲各國政府和企業感到不安，並引發了新一輪的貿易報復，導致股市動盪。

報導認為，美中雙方過去5個月裡在撤回互相制裁措施後，所取得的任何進展，也可能在這緊張局勢下化為烏有。這也引發了一個問題，北京明確表示將把稀土作為一種地緣政治武器，是否導致其策略用力過猛？

習近平此舉可能意在向國內民眾展示實力——在中共高層的下週關鍵會議前夕，透過展示中國對稀土的掌控力，此舉就像「直戳川普的眼睛」，彰顯自身力量。

北京這回祭出更嚴格的稀土出口管制措施，導火線恐是美國擴大科技出口黑名單。與中國官員交談過的分析人士指出，北京認為這次商務部的黑名單擴張是川普政府內部鷹派所為。而習近平相信，川普忙於加薩和平談判以及美國政府停擺，必須被「提醒」這些動作可能造成的後果。

中國復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，「透過強力反制，北京是在提醒川普，你必須親自處理對中關係，不要讓鷹派人士破壞兩國關係。」此外，分析人士補充，北京尤其感到不悅，因為它認為自己已釋出善意，同意出售TikTok。

現在的問題是，北京這一步棋究竟能否迫使川普讓步，還是會引爆全面貿易戰並波及全球經濟。此舉已讓反彈擴散，歐盟貿易專員批評中國將稀土武器化，並呼籲與七大工業國協調對抗。

報導分析，中國在中共即將召開的重要會議前展現如此強勢姿態，絕非巧合。該會議將制定未來五年的國家發展藍圖，而中國領導層一向希望在這類會議期間展現穩定與力量，以鞏固政治正當性。

而美國分析人士指出，中國似乎意識到自己可能「出手過猛」，因此試圖安撫全球，強調新規不會被廣泛使用，也不是全面禁令，同時仍誓言要反擊任何關稅。分析人士補充說，中國原以為自己能迫使華府撤回最新制裁，同時避免全球反彈，但如今形勢顯然「不如預期」。

