晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》穩懋養豬快翻身了？

2025/09/05 05:30

穩懋當年宣稱要在「中國養最幸福的豬」、如今卻是「辛苦了台灣股東」。（資料照）穩懋當年宣稱要在「中國養最幸福的豬」、如今卻是「辛苦了台灣股東」。（資料照）

假如從中國「豬週期」來看，砷化鎵晶圓代工廠穩懋（3105）西進養豬最慘時刻應該過了；但若比較中國上市指標豬企今年上半年大多轉虧為盈，其出欄量動輒數千萬頭，遠較穩懋「跨行且跨海」養豬僅約百萬頭來的更具規模效益與「內捲」實力，穩懋跨海養豬未來突圍翻身的機率恐怕不高，趁機止損退場或是最佳選擇。

根據穩懋最新半年報，認列轉投資中國養豬事業合計虧損約6.38億，較去年同期9.69億的確明顯改善，全年認列虧損也從2023年時最慘的19.7億，降至去年的18.9億，今年有望持續降低；但穩懋中國養豬夢近10年來已合計認虧約80億元、虧掉了快2個股本，西進匯出約95億、到今年上半年帳面價值只剩38億，可說近幾年來晶圓代工事業賺的辛苦錢都拿去「餵豬」了。

中國豬市有著「豬週期」，即豬價大漲、養殖戶擴大生產、生豬供應量增加、豬價下跌、虧損並淘汰母豬、生豬供應量減少與豬價再次上漲的循環過程，週期約3到4年，但隨著規模化養殖、飼料成本波動與疫病等因素，波動已更劇烈、且週期縮短。

若以今年上半年中國上市豬企營運狀況來看，第一梯隊的牧原股份、溫氏股份等獲利都出現年增，新希望、正邦科技等5家公司也扭虧為盈，僅剩羅牛山唯一虧損；那穩懋所謂的「農牧科技部門」在中國算是哪個梯隊呢？

穩懋當年挾著半導體研發優勢，企圖在中國江蘇淮安等地打造「智慧綠能養豬場」，強調將以台灣雲平台、大數據及農業知識的基礎，搶佔一席之地︰當年宣稱要在「中國養最幸福的豬」、如今卻是「辛苦了台灣股東」。（高嘉和）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財