財經青紅燈》穩懋養豬快翻身了？

假如從中國「豬週期」來看，砷化鎵晶圓代工廠穩懋（3105）西進養豬最慘時刻應該過了；但若比較中國上市指標豬企今年上半年大多轉虧為盈，其出欄量動輒數千萬頭，遠較穩懋「跨行且跨海」養豬僅約百萬頭來的更具規模效益與「內捲」實力，穩懋跨海養豬未來突圍翻身的機率恐怕不高，趁機止損退場或是最佳選擇。

根據穩懋最新半年報，認列轉投資中國養豬事業合計虧損約6.38億，較去年同期9.69億的確明顯改善，全年認列虧損也從2023年時最慘的19.7億，降至去年的18.9億，今年有望持續降低；但穩懋中國養豬夢近10年來已合計認虧約80億元、虧掉了快2個股本，西進匯出約95億、到今年上半年帳面價值只剩38億，可說近幾年來晶圓代工事業賺的辛苦錢都拿去「餵豬」了。

中國豬市有著「豬週期」，即豬價大漲、養殖戶擴大生產、生豬供應量增加、豬價下跌、虧損並淘汰母豬、生豬供應量減少與豬價再次上漲的循環過程，週期約3到4年，但隨著規模化養殖、飼料成本波動與疫病等因素，波動已更劇烈、且週期縮短。

若以今年上半年中國上市豬企營運狀況來看，第一梯隊的牧原股份、溫氏股份等獲利都出現年增，新希望、正邦科技等5家公司也扭虧為盈，僅剩羅牛山唯一虧損；那穩懋所謂的「農牧科技部門」在中國算是哪個梯隊呢？

穩懋當年挾著半導體研發優勢，企圖在中國江蘇淮安等地打造「智慧綠能養豬場」，強調將以台灣雲平台、大數據及農業知識的基礎，搶佔一席之地︰當年宣稱要在「中國養最幸福的豬」、如今卻是「辛苦了台灣股東」。（高嘉和）

