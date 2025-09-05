晴時多雲

公股銀︰估承作量增加1成

2025/09/05 05:30

財政部表示，目前新青安已核貸尚未撥款共一．二萬件、金額一二○○多億元，將不計入不動產放款限制。（記者徐義平攝）財政部表示，目前新青安已核貸尚未撥款共一．二萬件、金額一二○○多億元，將不計入不動產放款限制。（記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院拍板銀行放款限制排除新青安，公股五大銀行初步估算，年底前可增加約一成的房貸承作量，但因「水龍頭沒全開」，只是有限度鬆綁，加上中央銀行集中度管制仍持續，也能避免房市再度失控。

公股行庫主管指出，去年買房排隊搶貸的記憶猶新，若全面鬆綁恐再度推高房市，因此這次僅將新青安排除，算是「有限度鬆綁」；央行「總量管制」雖未鬆手，但對於承作新青安、首購或都更危老等政策性貸款，給予彈性解釋空間。

不動產貸款「天條」排除新青安後，各公股銀行釋出額度也有差異。土地銀行為專業不動產銀行，雖不受三十％限制，但仍須遵守金管會自律規範的「房貸占比三十五％、土建融二十五％」，以及央行集中度要求；在主管機關規範沒有鬆動下，此次政策調整不會讓土銀新增房貸承作量。土銀強調，「水龍頭從沒關過」，今年上半年房貸餘額一兆一七八○億元，居國銀之冠。

一銀表示，預期此政策調整有助提振房市信心，促使潛在買方由觀望轉向實際購屋行動；一銀也預估每月新承作量提升，目前撥貸作業約二個月的時間也可縮短。

合庫表示，政策調整後，將可恢復每月六十至七十億元新青安貸款的撥貸量能，並優先承作新青安貸款。

彰銀前八月新增房貸承作量約四五○億元，新青安占比逾四成，政策調整後，將持續以首購族及新青安貸款客戶為優先，減輕民眾居住負擔。

台企銀因不動產放款集中度低於國銀平均，較有餘裕配合政策，上半年房貸餘額增二八一億元、成長九．七八％居冠，將持續配合政策，以新青安、首購族為主。

