美星門計畫明年上半年出貨 華城爭取二期訂單

2025/09/04 05:30

華城總經理許逸德（右3）表示，美國第1期星門計畫預計明年上半年開始出貨，第2期也洽談中。（記者林菁樺攝）華城總經理許逸德（右3）表示，美國第1期星門計畫預計明年上半年開始出貨，第2期也洽談中。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機電大廠華城（1519）總經理許逸德昨表示，AI急需龐大算力，公司去年第4季120億元的訂單中就有60億元與AIDC（資料中心）有關，而其中20億元為美國第1期星門計畫，預計明年上半年開始出貨，因客戶祭出激勵獎金，原本合約期2年半，將力拚2年完成；而第2期也持續洽談中，今年外銷比重將突破5成，訂單能見度已到2028年。

訂單能見度已到2028年

許逸德表示，華城以美國基礎建設、台電強韌電網與能源轉型為3大成長力量，尤其在AI浪潮下，看好未來8到10年能源賽道供不應求。華城的外銷毛利高於內銷，他說，國外電力公司訂單集中在1到2家「核心供應商」，華城已打入美國逾17家電力公司核心供應鏈，即使有關稅、匯率衝擊，今年仍會顯著成長。

美國的星門計畫坐落在德州亞伯林，華城是第1期供應商，相較歐系大廠電力變壓器交期要3到4年，華城僅約2年半到3年，但合約是2年半，客戶希望能趕在2年內交貨而提供很高額獎金。

他表示，AIDC所需電力是傳統資料中心的7到8倍，各業者為開發大語言模型LLM急需算力，華城的星門計畫產品預計明年上半年陸續出貨；針對明年AIDC趨勢，他認為一定是成長，但不能期待營收會占很高，因AIDC仍是新興產業。

華城外銷今年預計突破5成，其中美國市場約占4成；內銷部分，台電強韌電網計畫因同業（大同）遭政府停權，供需關係確實會有影響，加上政策希望台電10年計畫縮短到6年，華城也會盡力配合客戶需求。

