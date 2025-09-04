晴時多雲

財經 > 財經政策

政院拍板婚育宅租補 可住12年 新婚補貼1.5倍 每生1胎加碼0.5倍

2025/09/04 05:30

行政院拍板4項「穩居」政策，行政院政委陳時中表示，估至2032年受益戶數達48萬戶，投入經費269億元。（記者鍾麗華攝）行政院拍板4項「穩居」政策，行政院政委陳時中表示，估至2032年受益戶數達48萬戶，投入經費269億元。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應少子女化及青年居住正義，行政院今天拍板四項「穩居」政策，包括提供一．一萬戶「婚育宅」，讓育兒家庭能住滿十二年，另新婚補貼租金一．五倍，每多生一胎加碼補貼○．五倍，包租代管政策也增加每戶每年六千元的兒童安全住宅修繕補助費用，相關政策預計二○三二年受益戶數達四十八萬戶，投入經費二六九億元。

投入經費269億 48萬戶受益

行政院政委陳時中昨表示，「婚育宅」是提供育有零到六歲小孩的家庭申請，但現行社宅最多居住六年，為避免新婚者或育兒家庭經常搬遷，將修正婚育宅可居住十二年，讓小孩到國小畢業前，都無需搬離或變更學區。此外，中央社宅將釋出廿％的戶數，共一．一萬戶，預計今年下半年就能提供一千戶，明年起至二○二八年再提供一萬戶。

台北市為例 最高可領1.6萬

租金補貼也擴大範圍，陳時中說，申請資格從每人每月平均所得低於最低生活費三倍擴大到三．五倍，且新婚補貼租金一．五倍，每多生一胎加碼補貼○．五倍；以台北市每月最高租金補貼金額八千元試算，新婚育兒家庭將可領到一萬六千元。

包租代管部分，陳時中指出，將加碼對育有零到六歲孩童租戶，每戶每年新增修繕補助六千元，用於兒童安全費用，包括防撞、防倒、安全鎖等。

內政部正研議九月底提出租賃條例修法，包含保障三年租期、續約租金漲幅不得超過當月房租指數年增率、若房東拒絕房客申請租金補貼與遷入戶籍將受罰；另租屋若有相關糾紛，政府將提供免費調解。租賃條例涉及修法，除今年釋出的婚育宅外，其餘都將於明年上路。

