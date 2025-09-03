晴時多雲

盤勢分析》把握本週修正 分批布局契機

2025/09/03 05:30

台股大盤昨上下震盪逾400點，月線得而復失，險守24000點大關，終場下跌54.95點，收在24016.78點。（中央社）台股大盤昨上下震盪逾400點，月線得而復失，險守24000點大關，終場下跌54.95點，收在24016.78點。（中央社）

美股前天休市，昨日台股多頭企圖再攻，但在投信、自營商與內資大戶調節下，多頭攻勢連2日功敗垂成，PCB領頭羊金居（8358）從處置股票出關首日早盤股價開高，帶領PCB族群攻擊，加權指數一度大漲逾200點，無奈賣壓大舉湧現，金居急殺，昨日出關的富喬（1815）被摜至跌停，PCB族群連2日垂淚，即使金居午盤強鎖漲停，PCB相關個股仍跌多於漲，由金融股挺身而出穩盤，加權指數上下震盪逾400點，月線得而復失，險守24000點大關，終場下跌54.95點，收在24016.78點，成交量約4172億元。

3大法人昨合計買超12.7億元，其中外資買超76.2億元、投信賣超57.6億元、自營商賣超5.8億元；外資台指期淨空單昨減少2369口，累積外資台指期淨空單約2.42萬口。

國票證券分析，台股失守月線，價跌量增的型態短線恐壓抑台股多方氣焰，所幸即將進入8月營收密集公布期，預期相關AI指標股有望繳出佳績，可把握本週股價修正之際的分批布局契機。

統一證券指出，投資人觀望本週五將公布的美國非農數據，台股回檔失守月線，AI與PCB相關族群出現漲多回檔，然下週尚有蘋果新品發表及國際半導體展開展等利多題材，預估短線上指數高檔震盪、類股輪動。操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。（記者卓怡君）

