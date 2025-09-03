晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

廣宇 下半年優於上半年

2025/09/03 05:30

鴻海集團旗下連接線廠廣宇第3季營運展望相對保守，但受惠於產品組合改善、新客戶訂單挹注，營收與毛利率可望呈現季增，下半年亦將優於上半年。（資料照）鴻海集團旗下連接線廠廣宇第3季營運展望相對保守，但受惠於產品組合改善、新客戶訂單挹注，營收與毛利率可望呈現季增，下半年亦將優於上半年。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海集團旗下連接線廠廣宇（2328）昨於法說會指出，在關稅與車用市場需求不振影響下，第3季營運展望相對保守，但受惠於產品組合改善、新客戶訂單挹注，營收與毛利率可望呈現季增，下半年亦將優於上半年，全年維持成長。公司同時啟動5大行動方案，涵蓋收購、海外產能整併、以及機器人與區塊鏈商機，為未來發展奠基。

廣宇指出，列為優先的行動A案是收購歐洲軸向電機廠，目前正與客戶討論最終投資協議，預計年底前簽約交割。明年將先在中國建置產線，銷售至當地市場，加速貢獻營收；中長期則投入研發，將軸向電機導入機器人關節應用，開拓新成長曲線。

B案計畫承接馬來西亞檳城北部的一座閒置廠房，預期第4季完成簽約、年底交割。該基地將服務美國區塊鏈客戶需求，並強化集團在東南亞的產能布局。廣宇指出，東南亞營收目前約占3成，未來比重將持續上升。

廣宇C案鎖定中國安徽蕪湖廠區擴建整併，現在進度約已完成35%，目標明年第2季完工，屆時將整合車用產線，將外租廠房遷回園區，藉由集中生產提升效率與管控成本。

機器人零組件線束 7月已小量出貨

D案則是切入機器人關鍵零組件，廣宇聚焦線束與零組件，已與中國機器人廠商合作，旗下AGV、AMR線束產品7月已小量出貨；人形機器人方面，廣宇拆解樣品後重新設計線束方案，將製作樣品送交測試。廣宇強調，未來將持續尋找相關部件公司，以加快在機器人產業的投入步伐。

E案是美國區塊鏈ASIC礦機訂單，6、7月出貨受限客戶晶片供應，但8月已改善，馬來西亞產線亦完成設置，今年將依計畫交貨。該業務目前以加工費認列，毛利率達雙位數，明年隨出貨量放大，有望成新動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財