關稅上訴若再輸 美財長︰有備案

2025/09/03 05:30

美國財長貝森特強調若敗訴，川普政府也有備份計畫，可能就是透過其他法規來維持關稅。（彭博資料照）美國財長貝森特強調若敗訴，川普政府也有備份計畫，可能就是透過其他法規來維持關稅。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財長貝森特週一接受《路透》專訪，對聯邦最高法院將支持川普總統使用一九七七年「國際緊急經濟權力法案」（IEEPA）對貿易夥伴徵收對等關稅表達信心，但強調若敗訴，川普政府也有備份計畫，可能就是透過其他法規來維持關稅。

美國聯邦巡迴上訴法院八月廿九日以七票對四票，裁定川普的對等關稅、以及對加拿大、墨西哥和中國的芬太尼關稅均違法，但同意關稅可以施行至十月十四日，給川普政府向最高法院提出上訴的機會。

貝森特指出，他正在準備案件簡報，將在週二或週三向檢察總長呈報，後者負責代表美國政府向最高法院提出上訴。貝森特說：「我相信最高法院會支持總統使用IEEPA的權力，如果芬太尼危機都不算國家緊急狀態，什麼才是？」

川普引用IEEPA作為徵收關稅的法源依據，該法賦予總統在國家緊急狀態下，處理異常和特殊威脅的權力。

貝森特認為，芬太尼流入每年導致美國七萬人死亡，足以構成使用緊急權力的正當理由；此外，美國和其他國家的貿易赤字多年來持續擴大，已經接近一個臨界點，避免災難爆發也構成使用緊急權力的正當理由。

針對可能敗訴，貝森特透露，川普政府已有備份計畫，包括可援引一九三○年「斯姆特—霍利關稅法案」第三八八條款，該法案允許總統對歧視美國商業的國家徵收五十％關稅五個月，但不如IEEPA效率高且有力。

《彭博》則指出，川普政府還能使用四項法律來維持關稅，包括一九六二年「貿易擴張法」第二三二條款；一九七四年「貿易法」第二○一條款、第三○一條款、第一二二條款。

此外，美國聯邦巡迴上訴法院裁定川普對貿易夥伴徵收對等關稅違法，已增加美國進口商的不確定性，並使美國商務部長盧特尼克今年三月預測，關稅將為川普政府產生經濟紅利往後延。

