莫迪訪中觸怒川普︰印美貿易是災難

2025/09/03 05:30

美國總統川普週一加大對印度的批評力道，聲稱美國與印度的貿易關係是「完全一面倒的災難」。（歐新社資料照）美國總統川普週一加大對印度的批評力道，聲稱美國與印度的貿易關係是「完全一面倒的災難」。（歐新社資料照）

美國產品關稅降為零「為時已晚」

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週一加大對印度的批評力道，聲稱在印度總理莫迪訪問中國，並參與上海合作高峰會後，美國與印度的貿易關係是「完全一面倒的災難」，並說印度曾提議將美國輸印產品關稅降至零，卻「為時已晚」，印度多年前就該這麼做。印度官員則暗示，將繼續與美國協商貿易協議，希望解決兩國緊張關係。

川普週一在自家社群平台「真相社群」發文指出：「印度向我們徵收如此高的關稅，是所有國家裡最高的，我們的企業卻無法將產品賣去印度，這是完全一面倒的災難。」

根據世貿組織（WTO）的數據，去年印度對美國進口產品的平均關稅稅率經貿易加權後為六．二％，美國對印度進口產品的平均關稅稅率僅二．四％。

川普指出，如今印度提議要把美國輸印產品關稅降至零，卻為時已晚，印度多年前就該這麼做。川普並未透露印度何時做出這個讓步，印度政府未對他的說法作出回應。

川普上個月把對印度進口產品徵收的關稅由二十五％加倍至五十％，以懲罰印度購買俄羅斯石油。印度稱美國此舉不公平、不正當也不合理，為此，莫迪還曾四度拒接川普的電話。

印度官員︰續與美協商

印度商務部長戈雅爾（Piyush Goyal）週二在新德里的一場活動中表示，印美雙方將繼續協商以達成貿易協議，「我們仍持續與美方對話」。

自美國談判代表上個月取消訪印行程後，兩國談判代表就沒有進行正式對話。《彭博》近日報導，兩國保持非正式溝通管道暢通。

印美在經過五輪談判後仍未達成貿易協議，美國對印度不願在一些關鍵議題有所讓步漸感挫折，包括開放乳製品和農業市場；川普稍後就以印度購買俄羅斯石油為由，揚言對印度加徵懲罰性關稅。

