製造業燈號連3藍 8成產業陷低潮

2025/09/03 05:30

台經院昨公布7月製造業景氣燈號連3月續呈「景氣衰退」的藍燈。（中央社資料照）台經院昨公布7月製造業景氣燈號連3月續呈「景氣衰退」的藍燈。（中央社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院昨公布七月製造業景氣信號值僅八．四八分，較上月修正後的九．八六分減少一．三八分，製造業景氣燈號連三月續呈「景氣衰退」的藍燈；除AI（人工智慧）相關的資通及電子零組件業維持高檔，其餘產業一片低迷，藍燈占比逾八成。

台經院說明，七月製造業景氣信號值較上月數值下跌，主因是出口物價、生產者物價，以及銷售等指標年減幅擴大，加上新台幣匯率升值幅度擴大，以美元計價的產品售價或營收年增較上月數值縮小，壓縮廠商獲利空間。

台經院指出，美國關稅實施前拉貨潮推升資通與視聽產品及電子零組件出口增幅維持高檔，機械、化學品及電機產品亦受惠半導體需求，出口增幅增加；但基本金屬及其製品、塑橡膠及礦產品等傳產類出口年增率下滑或負成長，抵銷部分出口成長動能。

台經院示警，隨著囤貨效應消退及美國對等關稅生效，提前透支需求可能影響後續消費表現，增加未來製造業景氣下行風險。

台經院提醒，未來仍有變數，包括美國調高關稅推升產品價格，通膨升壓及勞動市場疲軟，薪資增幅放緩，削弱民眾實質購買力，美國未來經濟表現可能受衝擊。此外，美國將擴大四百餘項鋼鋁產品課徵五十％關稅，可能造成傳產出口續呈疲弱，進而影響製造業整體表現。

