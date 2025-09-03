晴時多雲

龔明鑫︰傳產是台灣的根 絕不會放棄

2025/09/03 05:30

美國關稅衝擊工具機、機械與水五金等傳統產業，新任經濟部長龔明鑫昨馬不停蹄到台中、彰化參訪業者。圖為龔明鑫拿起新吉利衛浴公司生產的花灑，稱讚台灣產品就是好。（記者劉曉欣攝）美國關稅衝擊工具機、機械與水五金等傳統產業，新任經濟部長龔明鑫昨馬不停蹄到台中、彰化參訪業者。圖為龔明鑫拿起新吉利衛浴公司生產的花灑，稱讚台灣產品就是好。（記者劉曉欣攝）

金融協助一定「雨天不收傘」 助工具機等產業因應關稅衝擊

〔記者蔡淑媛、劉曉欣／綜合報導〕美國關稅衝擊工具機、機械與水五金等傳統產業，新任經濟部長龔明鑫昨馬不停蹄到台中、彰化與當地業者交流座談。龔明鑫強調，傳統產業是台灣的根，絕對不會放棄，政府會與企業站在一起，金融協助一定落實「雨天不收傘」；目前各部會雖可先以「以緩濟急」方式推動應對措施，但規模有限，仍希望立院能盡快通過特別預算，加速協助企業。

促立院盡快通過特別預算

龔明鑫說，上任後利用一週時間進行請益之旅，包括聆聽工商團體說明個別產業現況，也實際到企業參訪，並向立委請益；他強調，工具機與機械業是工具之母，如果沒有這兩項產業，整個製造業將受很大影響。

正常繳息可展延 不用申請

他指出，金融協助一定落實「雨天不收傘」，企業在正常繳息下能展延，這是通案，不用個別申請；如果企業進行海外布局、出口拓銷，政府也會提供金融貸款支持，甚至利息減免。

龔明鑫昨也到彰化參訪新吉利衛浴設備公司，隨後與當地水五金業者座談。他說，台灣水五金在彰化形成產業聚落，面對國際情勢挑戰，確實有企業出現每星期做三天或是做四天情況，政府會想辦法跟產業站在一起度過難關。

另針對水五金產業重鎮的鹿港頂番婆「水五金田園生產聚落特定區」計畫，他表示，在地產業希望能夠加速進度，因為這攸關鹿港水五金產業未來發展，在中央與地方的努力下，可望在今年底有進展。

對於匯率波動問題，龔明鑫表示，目前新台幣兌美元回貶到約三十．五元，企業希望短時間要穩定，不要波動太大，而匯率是市場決定，但經濟部已責成信保等提供避險工具，中小企業對匯率避險較不熟悉，也能透過信保機制，讓更多中小企業獲得協助，手續費也會減免。

