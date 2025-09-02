台美關稅談判持續 每週保持聯繫

行政院副院長鄭麗君強調，談判團隊密切關注美方動態，美國對等關稅是否會改變，仍需視美國政府及最高法院如何決定。（記者塗建榮攝）

對等關稅法律戰不影響232條款課稅 鄭麗君︰續爭取合理稅率

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國聯邦上訴法院日前裁定，總統川普多數的對等關稅不合法，此是否影響台灣關稅談判？知情人士解釋，該判決並不影響二三二條款對特定產品加徵關稅，因此談判仍持續進行，我方每週都與美方保持聯繫，表達立場，尤其是與負責二三二條款的商務部；我方會持續爭取二三二條款能有合理的協商過程與結果，同時爭取降低對等關稅稅率。

行政院昨舉行秘書長交接典禮，由副院長鄭麗君監交，鄭致詞提到，卸任的秘書長龔明鑫與新任秘書長張惇涵，都是台美經貿工作小組重要成員，談判小組在府院會商、國安會開會時，參與所有工作，未來兩人也能無縫接軌、繼續參與，並做好產業支持措施。

鄭麗君強調，談判團隊密切關注美方動態，美國對等關稅是否會改變，仍需視美國政府及最高法院如何決定；依照美國聯邦上訴法院此次的判決，以及另外頒布的命令來看，目前美國政府仍可對各國課徵對等關稅。談判團隊的目標，就是繼續為產業爭取更好、更合理的稅率，並密切關注後續發展。

若最高法院駁回上訴 仍可依其他法令課稅

知情人士說明，美國聯邦上訴法院判決，主要是認為川普引用「國際緊急經濟權力法案（IEEPA）」，已逾越總統權限；但另也裁定，川普政府十月十四日可上訴最高法院期間，美國政府仍有權課徵對等關稅及芬太尼關稅，直到最高法院駁回上訴聲請或作成最終判決為止。

他並解釋，即使最終最高法院判決總統無引用IEEPA權限，對各國課徵對等關稅，但川普仍可依據其他法令，如「一九七四年貿易法」第一二二條，針對有貿易赤字國家課徵最高十五％的關稅，期間最多一五○天；另授權美國貿易代表署（USTR）進行三○一調查並課徵關稅；此外，也可透過「一九六二年貿易擴展法」第二三二條，以國安理由對各國課徵關稅，以解決貿易赤字等國際收支平衡課題。

