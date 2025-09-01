晴時多雲

自由電子報
自由財經
國銀金檢7缺失 授信聚焦房貸控管

2025/09/01 05:30

金管會檢查局上半年對本國銀行執行「金融檢查」，報告顯示，共有七大缺失業務、十三項缺失態樣。（資料照）金管會檢查局上半年對本國銀行執行「金融檢查」，報告顯示，共有七大缺失業務、十三項缺失態樣。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會檢查局上半年對本國銀行執行「金融檢查」，報告顯示，共有七大缺失業務、十三項缺失態樣，包括：防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業，辦理開戶審查作業待加強；未確實辦理銀行法第七十二條之二不動產放款限額控管；辦理開戶審查作業待加強；未確實辦理餘屋貸款徵信審查作業；以及未確實辦理疑似理財專員挪用客戶款項態樣監控作業等。

至於如何決定缺失是否裁罰？金管會說明，檢查局依法按行政程序辦理金檢，銀行局將檢視缺失情節及改善的情況，綜合裁量評估或懲處。

根據金管會公告上半年國銀檢查缺失，包括七大業務：防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業；法令遵循；消費者保護；數位金融；風險管理；授信業務；以及資訊安全。

金管會進一步針對七大缺失業務列出缺失態樣，其中「防制洗錢」業務有三個缺失態樣，依序為辦理開戶審查作業待加強、對客戶申請企業網路銀行轉帳額度核給作業有欠妥適、對高風險外籍人士帳戶控管欠妥等。

在授信業務的缺失態樣方面，包括未確實辦理銀行法有關住宅建築及企業建築放款限額控管。金管會表示，依去年九月二十五日發函，對借款人興建或購置相關建築（如廠房）用途，以類似商品型態出售或出租，以賺取租金收入為主要目的者，即須納入限額控管。

此外，針對沒有確實辦理「餘屋貸款」徵信審查作業的國銀，未分析相同特性產品成交資訊，以評估未來銷售展望。經多次展期，但擔保品去化速度低於同建案其他戶別，未評估借戶銷售策略或洽借戶以其他財源清償借款的可行性。

