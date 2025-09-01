晴時多雲

345億無法分配誰的錯？

2025/09/01 05:30

22縣市財政賸餘及統籌稅款增加情形22縣市財政賸餘及統籌稅款增加情形

記者鄭琪芳／特稿

在野黨強推「財劃法」修法，甚至上演開會三分鐘就將草案送出委員會的鬧劇，而倉促修法的結果，就是分配公式有問題，行政院為此提出覆議，但立法院仍維持原案；既然如此，財政部只能依新法所訂公式分配，導致明年統籌稅款有三四五億元無法分配，因此部分縣市分配金額不如修法前試算。換言之，統籌稅款分配出現此問題，始作俑者就是草率修法的在野黨立委，地方政府若不滿，就應敦促立委儘速提出修法，將矛頭指向中央無法解決問題。

在野黨立委草率修法

財部行政解釋難逾越

新版財劃法規定，普通統籌稅款九十．五％分配十九縣市、二．五％分配離島三縣，但分配公式卻自相矛盾，分子按本島及離島分開計算，分母卻按二十二縣市加總計算。以土地面積指標為例，全部縣市合計三五四萬公頃，其中本島十九縣市三五一萬公頃、離島三縣約三萬公頃，但計算分配金額時，離島同樣以三五四萬公頃為分母，導致離島三縣未能分配出去的數額較大，其中連江縣統籌稅款反較去年減少，財政部先以特別統籌稅款補足。對此爭議，財政部八月中邀請地方政府協商，地方建議採行政解釋等作法，但因新法規定明確，行政解釋不能逾越，只能先按法律規定分配。

即便如此，明年統籌稅款達八八四一億元，較今年大增四一六五億元，除連江縣持平外，各縣市分配金額均大增，部分縣市甚至大增兩倍以上，而整體地方政府已連續六年出現財政賸餘，去年更賸餘八一八億元，明年又增加財源四千多億元，地方財政相當充裕，但部分縣市還在計較分配金額不如試算。所謂「試算」，本來就是在諸多假設下進行，當然與實際結果有差異，何況還有新法分配公式爭議。

中央與地方財源分配

陷水平垂直分配不公

相較之下，近幾年中央政府財政狀況雖有改善，但因應疫情、美國關稅等，政府編列特別預算，加上國防、社福等支出增加，整體國債仍增加，財政壓力不小。在此情況下，新版財劃法中央多釋出四一六五億元，普發現金又要二三六○億元，在野黨不斷要求擴大財政支出，迫使中央明年擴大舉債四千億元。

目前中央與地方財源分配，陷入「水平」與「垂直」雙重分配不公，絕非國家之福，中央與地方應該共同思考解決問題。

