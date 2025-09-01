晴時多雲

北市近3年賸餘566億 明年統籌款還增442億

2025/09/01 05:30

22縣市財政賸餘及統籌稅款增加情形22縣市財政賸餘及統籌稅款增加情形

中央財政缺口擴大 明年將舉債4千億

二○二四年台北市賸餘二六九億元最多，且累計三年賸餘五六六億元，明年還增加統籌稅款四四二億元，形成「富者愈富」現象。（歐新社資料照）二○二四年台北市賸餘二六九億元最多，且累計三年賸餘五六六億元，明年還增加統籌稅款四四二億元，形成「富者愈富」現象。（歐新社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新版財劃法上路，明年度中央統籌分配稅款暴增四一六五億元，但根據審計決算數，地方政府已連續六年有財政賸餘，二○二四年更賸餘八一八億元，其中台北市賸餘二六九億元最多，且累計三年賸餘五六六億元，明年還增加統籌稅款四四二億元（計入金融營業稅短少補助），形成「富者愈富」現象。反觀中央政府，近幾年總預算雖未舉債，特別預算仍須舉債支應，但中央大舉釋出四一六五億元，造成極大財政缺口，明年被迫擴大舉債四千億元。

根據審計部資料，整體地方政府已連續六年出現財政賸餘，且整體賸餘從二○一九年的一一九億元增至二○二四年的八一八億元。二十二縣市中，除桃園市尚有差短外，其餘縣市均有賸餘，以北市財政情況最佳，北市自有財源占歲出比率已超過一○○％，去年財政賸餘達二六九億元，近三年累計賸餘五六六億元。然而，北市明年分到統籌稅款一一四九億元、大幅增加四四二億元，均遙遙領先其餘縣市，新版財劃法水平分配呈「錦上添花」現象。

另，明年新北市分配統籌稅款九五七．六八億元、增加四○七．○七億元次之；高雄市七五七．八億元、增加二五○．三九億元，增幅四十九％居六都之末；台南市四九六．七億元、僅增一六九．四九億元，規模及增額均居六都之末，增加金額甚至不如新竹縣市及彰化縣。若以增幅來看，新竹縣市各增二．五五倍最高，台東、花蓮及宜蘭縣也增兩倍以上。

財政部指出，明年統籌稅款大增四一六五億元、增幅近九成，地方政府獲配豐沛財源。不過，因新法分配公式有三大問題，包括：分子按本島各縣市及離島分開計算，但分母按全部縣市計算；未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式；未明定鄉鎮市核計項目、指標及權重等，導致尚有三四五．五億元分不出去，因此部分縣市分配金額不如試算。財政部表示，因無法逾越法律解釋，這些數額須待修法後再行分配，將配合行政院指示，積極辦理財劃法修法工作。

