明年統籌分配稅款 北市1149億、增442億最多

明年統籌稅款8841億 較今年暴增89％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新版財劃法上路，明年中央統籌分配稅款高達八八四一億元，較今年暴增四一六九億元，增幅達八十九％；其中普通統籌稅款八四八八億元，但因新法分配公式有爭議，尚有三四五．五億元未分完。各縣市中，以台北市分到一一四九億元、增四四二億元最多，新北市約九五八億元、增四○七億元次之，台南市約四九七億元、僅增一六九億元，均居六都之末，增加金額甚至不如新竹縣市及彰化縣；若以增幅來看，新竹縣市各增二．五五倍最高，台東、花蓮及宜蘭縣也增兩倍以上。

新竹縣市各增2.55倍 增幅高居22縣市之冠

財政部說明，新版財劃法第十六條之一所訂公式，有無法全數分配、財產稅成長率序位分數規範不明、未明定分配鄉鎮市指標及權重等爭議，行政院今年二月移請立法院覆議，但立法院仍維持原案。因此，明年統籌稅款尚有三四五．五億元無法分配，但仍屬地方政府財源，中央不能移作他用，待完成修法後進行分配。官員表示，因無法分配金額屬離島三縣較多，因此離島初步分配金額增加較少。

根據財政部資料，二○二六年中央統籌分配稅款共八八四一億元，其中普通統籌稅款占九十六％、特別統籌稅款占四％。因此，明年普通統籌稅款通知分配金額達八四八八．二八億元，除了四二四．四一億元分配鄉鎮市之外，其餘分配二十二縣市。

高雄市僅增250億 增幅居六都之末

六都中，台北市分到一一四九．二四億元、暴增四四二．二二億元最多；新北市分配九五七．六八億元、增加四○七．○七億元次之；高雄市七五七．八億元、增加二五○．三九億元，增幅四十九．三％居六都之末；台中市七四一．○四億元、增加二八八．六億元；桃園市六五二．八五億元、增二九○．一億元，增幅八成較高；台南市四九六．七億元、僅增一六九．四九億元，規模及增額均居六都之末。

南市僅增169億 規模及增額居六都之末

其餘縣市，以彰化縣分配三二四．六九億元最多、增加一七二．七億元；新竹市二九七．九四億元次之、增二一三．九七億元；屏東縣二六四．二四億元居第三、增一三九．四二億元。

台東、花蓮、宜蘭縣增幅也超過兩倍

以增額來看，以新竹市增二一三．九七億元、新竹縣增一七六．二七億元、彰化縣增一七二．七億元較多；且新竹縣市增幅均高達二．五五倍，居二十二縣市之冠，台東、花蓮及宜蘭也增兩倍以上。

