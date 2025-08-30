晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

明年統籌分配稅款 北市1149億、增442億最多

2025/08/30 05:30

中央統籌分配稅款分配情形（資料來源：財政部國庫署，製表：記者鄭琪芳）中央統籌分配稅款分配情形（資料來源：財政部國庫署，製表：記者鄭琪芳）

明年統籌稅款8841億 較今年暴增89％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新版財劃法上路，明年中央統籌分配稅款高達八八四一億元，較今年暴增四一六九億元，增幅達八十九％；其中普通統籌稅款八四八八億元，但因新法分配公式有爭議，尚有三四五．五億元未分完。各縣市中，以台北市分到一一四九億元、增四四二億元最多，新北市約九五八億元、增四○七億元次之，台南市約四九七億元、僅增一六九億元，均居六都之末，增加金額甚至不如新竹縣市及彰化縣；若以增幅來看，新竹縣市各增二．五五倍最高，台東、花蓮及宜蘭縣也增兩倍以上。

新竹縣市各增2.55倍 增幅高居22縣市之冠

財政部說明，新版財劃法第十六條之一所訂公式，有無法全數分配、財產稅成長率序位分數規範不明、未明定分配鄉鎮市指標及權重等爭議，行政院今年二月移請立法院覆議，但立法院仍維持原案。因此，明年統籌稅款尚有三四五．五億元無法分配，但仍屬地方政府財源，中央不能移作他用，待完成修法後進行分配。官員表示，因無法分配金額屬離島三縣較多，因此離島初步分配金額增加較少。

根據財政部資料，二○二六年中央統籌分配稅款共八八四一億元，其中普通統籌稅款占九十六％、特別統籌稅款占四％。因此，明年普通統籌稅款通知分配金額達八四八八．二八億元，除了四二四．四一億元分配鄉鎮市之外，其餘分配二十二縣市。

高雄市僅增250億 增幅居六都之末

六都中，台北市分到一一四九．二四億元、暴增四四二．二二億元最多；新北市分配九五七．六八億元、增加四○七．○七億元次之；高雄市七五七．八億元、增加二五○．三九億元，增幅四十九．三％居六都之末；台中市七四一．○四億元、增加二八八．六億元；桃園市六五二．八五億元、增二九○．一億元，增幅八成較高；台南市四九六．七億元、僅增一六九．四九億元，規模及增額均居六都之末。

南市僅增169億 規模及增額居六都之末

其餘縣市，以彰化縣分配三二四．六九億元最多、增加一七二．七億元；新竹市二九七．九四億元次之、增二一三．九七億元；屏東縣二六四．二四億元居第三、增一三九．四二億元。

台東、花蓮、宜蘭縣增幅也超過兩倍

以增額來看，以新竹市增二一三．九七億元、新竹縣增一七六．二七億元、彰化縣增一七二．七億元較多；且新竹縣市增幅均高達二．五五倍，居二十二縣市之冠，台東、花蓮及宜蘭也增兩倍以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財