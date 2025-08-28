盤勢分析》緊盯輝達財報 台股再戰新高

台股周一（25日）盤中大漲逾2%，漲幅居亞股之冠。（資料照）

市場緊盯即將公布的輝達財報，台股多頭按耐不住提早發動，企圖再戰歷史新高，台積電（2330）走強穩定軍心，半導體供應鏈全面發動，ABF載板因傳出可能供應吃緊，南電（8046）率先攻上漲停，帶動PCB族群歡聲雷動，多檔亮燈漲停，軍工股、矽光子等個股強勢吸金，持續噴出，台股在挑戰歷史新高前由中小型股扮演攻擊要角，加權指數終場大漲214.80點，收在24519.90點，成交量約4637億元。

3大法人買超台股76.0億元，外資賣超19.4億元，投信賣超15.0億元，自營商買超110.6億元；外資期貨空單減少2361口，累積外資期貨淨空單約2.47萬口。

請繼續往下閱讀...

統一證券指出，台股重返各均線，在未破5日線前仍由多方掌控，市場關注今日凌晨輝達財報公布，另外9月尚有半導體展及台北航太暨國防展，相關題材有助類股良性輪動，台股指數維持高檔震盪盤堅，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦AI概念股、iphone 蘋概股、高速傳輸概念、PCB 供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

群益期貨分析，隨著美股4大指數前天齊揚，台股跳空收紅，早盤開高後便一路區間震盪，終場台股收在歷史高點附近位置，目前台股呈現電強金弱態勢，待輝達財報公布後，台股將隨量能放大往上走高，目前台股8月20日開盤位置由壓轉撐，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。（記者卓怡君）

