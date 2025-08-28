竊取2奈米機密台積電3內鬼 檢求重刑 依違反國安法起訴 求刑7~14年

台積電離職工程師陳力銘、現職工程師吳秉駿及戈一平涉竊取台積電2奈米機密，高檢署昨依違反國安法等罪起訴，求刑7至14年。（路透資料照）

〔記者王定傳、林慶川、洪友芳／綜合報導〕護國神山「台積電」爆出二奈米國家核心技術外流，高檢署智慧財產分署查出，台積電離職工程師陳力銘轉投至東京威力科創公司服務後，為了改善二奈米製程蝕刻機台良率等原因，涉找上現職台積電工程師吳秉駿及戈一平以筆記型電腦遠端登入台積電系統，陳再持手機翻拍「Security B或C」等級機密資料，昨依違反國安法等罪起訴三人，並對陳求刑十四年、吳九年、戈七年。

離職工程師陳力銘轉投日本

找現職吳秉駿、戈一平竊密

檢方並已分案續查是否有法人及自然人涉及相關刑事責任。台積電昨表示，將持續強化內控機制，並在必要時與執法機構合作，以確保競爭優勢及營運穩定。

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入二奈米製程，因此以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，未料測試失敗，擔任東京威力行銷及產品經理的陳嫌，為了改善機台表現等原因，找上過往同事吳、戈兩人，約對方見面但要「帶電腦」。

檢方查出，陳從二○二三年八月起至今年五月，約吳、戈兩人在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面，說服兩人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍近千張製程或實驗結果等機密，其中有十二張被認定涉及國家核心機密，吳共讓陳拍資料三次、戈一次，陳事後將部分機密輸入工作資料回報東京威力。

檢方昨依可處三年以上、十年以下徒刑的違反國安法「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用」或營業秘密法等罪起訴三人；另有三名工程師涉犯營業秘密法，因台積電不提告，檢方簽結。

