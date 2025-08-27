晴時多雲

盤勢分析》大盤強勢整理 靜待輝達財報

2025/08/27 05:30

凱基投顧指出，台股大盤維持強勢整理，等待輝達（NVIDIA）財報。（路透檔案照）凱基投顧指出，台股大盤維持強勢整理，等待輝達（NVIDIA）財報。（路透檔案照）

美股投資狂歡氣氛略降溫，本週焦點轉移到輝達財報，前天美股4大指數漲跌互見，台股昨日早盤走弱，加權指數一度下跌逾160點，但中小型股強勢演出，機器人、無人機、軍工、PCB、化工等族群熱潮持續不歇，中小型股表現優於權值股，櫃買指數大漲1.13%，加權指數隨著台積電（2330）翻紅後也向上，終場上漲27.72點，收在2萬4305.1點，成交量放大至5218億元。

3大法人賣超台股138億元，外資賣超145億元，投信賣超26.2億元，自營商買超33.2億元；外資期貨空單增加1523口，外資期貨淨空單約2.71萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，上週長黑利空下跌後已3日未破低，指數將再創新高，市場等待輝達財報，除機器人有表現外，軍工股昨日多檔點火大漲，但明年國防預算先由行政院決議，9月立法院開議後到11月才會審查並決議是否通過，短線急漲則要留意未來政治變數，如同PCB操作可靜待拉回。

凱基投顧指出，台股前天大漲，出現多方缺口且強勢站回所有均線，雖然看似短線轉強，但尚未回補8月20日空方缺口，5日線仍下彎，均線仍未多頭排列，在缺口尚未回補前，大盤維持強勢整理，待缺口補齊且量能回到20日均量，才有機會挑戰前方歷史新高2萬4551點。（記者卓怡君）

