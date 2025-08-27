晴時多雲

財經 > 財經政策

財經青紅燈》可怕的財政幻覺

2025/08/27 05:30

在野黨一再批評政府債務太多，但當政府將歲計賸餘用來減少舉債、增加還本時，又要求普發現金，迫使政府擴大舉債。（資料照）在野黨一再批評政府債務太多，但當政府將歲計賸餘用來減少舉債、增加還本時，又要求普發現金，迫使政府擴大舉債。（資料照）

「財政幻覺（fiscal illusion）」是用以解釋政府支出增長的公共選擇理論之一，指政府或人民高估公共支出的利益，卻低估公共支出的成本，陷入「財政幻覺」，因而誤判國家財政情況，進而做出錯誤決策。近年來在野黨的作為，包括新版財劃法增加釋出4165億元、普發現金2360億元等，毫無節制地擴大財政支出，迫使中央明年須舉債4千億元；更有甚者，藍營還要修法「停砍年金」，國家財政一再遭侵蝕，為「財政幻覺」所惑，長此以往，後果難以想像。

過去幾年國內經濟表現亮眼，帶動稅收實徵數超出預算數，可能讓外界產生政府財政大好的印象；加上部分人士刻意扭曲，讓外界誤以為政府「超收」人民稅金，以此合理化普發現金的主張。回顧歷史，馬英九政府任內只發放一次消費券3600元，但自蔡政府上任以來，只要稅收實徵數高於預算數，在野黨就要求普發現金，蔡政府已於2020年發放3倍券、2021年發放5倍券、2023年普發6000元，2025年又要普發1萬元。值此美國關稅政策上路、地緣政治衝突加劇之際，普發現金是當務之急嗎？

事實上，近幾年中央政府財政狀況雖有改善，加上2025年，中央總預算將連續8年未舉債，整體財政情況趨於穩定。不過，政府為因應疫情編列特別預算，加上國防、社福等支出增加，整體國債仍增加。根據統計，截至2025年8月15日，中央政府長期債務餘額5兆8379億元，較蔡政府上任時增加4391億元；若加上短期債務1250億元，目前平均每人負債25.6萬元。

諷刺的是，在野黨一再批評政府債務太多，但當政府將歲計賸餘用來減少舉債、增加還本時，又要求普發現金，迫使政府擴大舉債。然而，國際政經情勢變化莫測，台灣面對的挑戰愈來愈多，若為「財政幻覺」所惑，導致公共支出擴大、政府債務劇增，如何因應川普關稅政策、地緣政治風險等重大挑戰？（鄭琪芳）

