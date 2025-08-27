晴時多雲

微星充電樁海內外布局有成 顯卡業績超越輝達預期

2025/08/27 05:30

微星行銷副總經理程惠正、充電樁事業部業務協理葉盈庭看好旗下顯卡、充電樁佈局。（記者方韋傑攝）微星行銷副總經理程惠正、充電樁事業部業務協理葉盈庭看好旗下顯卡、充電樁佈局。（記者方韋傑攝）

今年目標拓展10個國家

〔記者方韋傑／台北報導〕微星（2377）近年持續擴大電競品牌業務，同時強化智慧能源與AI應用領域，旗下充電樁業務已在台灣市場站穩腳步，並推動海外銷售通路，今年目標拓展至10個國家，明年底增至20個國家。同時，旗下顯卡與AI伺服器、電競筆電等傳統核心產品，亦受惠於輝達驅動的AI與電競熱潮，管理層看好相關業績年增幅將超越輝達預期。

微星充電樁事業鎖定家用市場，透過聚集集合住宅、透天厝等安裝場域，銷售占比已經過7成，並與多家國內車廠、商場、充電營運商合作。公司指出，目前台灣家用市場市占率已達雙位數，後續可望進一步搶攻商場與集合式住宅公用空間。

海外方面，微星已在美國、加拿大、日本、泰國、澳洲等市場銷售，韓國預計第4季開賣，今年底前進軍國家數將突破10個；另與韓系、日系車廠洽談合作，鎖定以自用車為主的消費型充電應用。中長期目標方面，微星設定於2030年在全球家用市占率3%至5%。

微星指出，除既有交流電充電樁，近期新推出具快接轉接頭設計的旅充產品，因可支援高低電壓靈活切換，適用多種使用場景，銷售反應超出內部原先預期，未來仍將結合微星既有研發與通路優勢持續擴展。微星儲能型充電樁尚處研發階段，預計最快1年後完成商品化，將瞄準日、歐與美加等先進國家的家用場域。

至於主力產品，管理層看好微星顯卡、主機板及電競筆電在下半年延續穩健表現，特別是在輝達AI應用與電競需求支撐下，市場動能已強於去年。預期2025年集團顯卡業績「不會低於輝達對整體市場年增15%的預期」；此外，公司看好中國銷售力道，歐洲市場也在歐元匯率轉強下回溫。

