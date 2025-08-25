晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2利多加持 法人看好台股衝新高

2025/08/25 05:30

法人認為，利多加持，加上輝達財報即將公告，台股有機會再創歷史新高。（中央社資料照）法人認為，利多加持，加上輝達財報即將公告，台股有機會再創歷史新高。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股創新高後因利空消息大幅回檔，三大法人同步站在賣方、賣超逾千億元，嚇得不少投資人花容失色。不過，上週五台股收盤後陸續傳出好消息，包括台積電董事長魏哲家明確表態「美國政府已宣布不會入股台積電」，加上美國聯準會主席鮑爾釋出「降息」訊號，帶動美股飆漲，台積電ADR（美國存託憑證）也大漲；法人認為，兩大利多加持，加上輝達財報即將公告，台股可望站回二萬四千點之上，有機會再創歷史新高。

上週傳出美國政府可能以「晶片法」補助換取半導體公司股權，導致台積電股價重挫，拖累大盤大跌、多頭氣勢潰散。不過，隨相關疑慮淡化、加上降息機率大增，道瓊工業指數大漲逾八百點，改寫歷史新高，台積電ADR也上漲二．四九％；台股開盤前，不少投資人已先歡呼「原來聯準會也會下跪」、「星期一應該會暴漲」。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股近期出現大幅震盪走勢，除指數來到相對高檔，聯準會降息、美國擬入股晶圓龍頭大廠、美股走勢拉回等均牽動台股投資情緒；但相關利空因素解除，市場聚焦輝達將公布財報，看好AI供應鏈為長線發展趨勢，投資人仍可伺機布局相關概念股。

野村台灣增強五十主動式ETF基金經理人林浩詳分析，台灣今年經濟表現火熱，一至七月出口年增逾二十八％，主計總處也上修全年經濟成長率至四．四五％，顯示基本面強勁，股市上漲並非無基之彈，預期資金將持續往具AI題材與全球布局優勢的企業集中，投資人布局仍以電子股為優先。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財