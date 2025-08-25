2利多加持 法人看好台股衝新高

法人認為，利多加持，加上輝達財報即將公告，台股有機會再創歷史新高。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股創新高後因利空消息大幅回檔，三大法人同步站在賣方、賣超逾千億元，嚇得不少投資人花容失色。不過，上週五台股收盤後陸續傳出好消息，包括台積電董事長魏哲家明確表態「美國政府已宣布不會入股台積電」，加上美國聯準會主席鮑爾釋出「降息」訊號，帶動美股飆漲，台積電ADR（美國存託憑證）也大漲；法人認為，兩大利多加持，加上輝達財報即將公告，台股可望站回二萬四千點之上，有機會再創歷史新高。

上週傳出美國政府可能以「晶片法」補助換取半導體公司股權，導致台積電股價重挫，拖累大盤大跌、多頭氣勢潰散。不過，隨相關疑慮淡化、加上降息機率大增，道瓊工業指數大漲逾八百點，改寫歷史新高，台積電ADR也上漲二．四九％；台股開盤前，不少投資人已先歡呼「原來聯準會也會下跪」、「星期一應該會暴漲」。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股近期出現大幅震盪走勢，除指數來到相對高檔，聯準會降息、美國擬入股晶圓龍頭大廠、美股走勢拉回等均牽動台股投資情緒；但相關利空因素解除，市場聚焦輝達將公布財報，看好AI供應鏈為長線發展趨勢，投資人仍可伺機布局相關概念股。

野村台灣增強五十主動式ETF基金經理人林浩詳分析，台灣今年經濟表現火熱，一至七月出口年增逾二十八％，主計總處也上修全年經濟成長率至四．四五％，顯示基本面強勁，股市上漲並非無基之彈，預期資金將持續往具AI題材與全球布局優勢的企業集中，投資人布局仍以電子股為優先。

