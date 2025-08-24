美關稅成變數 勞資都想說服對方

台美關稅談判仍在進行中，最低工資審議委員會預計九月底登場，關稅恐成為變數。（彭博檔案照）

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資審議委員會預計九月底登場，今年多了美國關稅變數，尤其是機械、工具機等傳產製造業，將承受最大衝擊。「偏偏今年的經濟成長率又這麼漂亮」，身為最低工資審議委員學者代表的台大國發所教授辛炳隆坦言，調幅是依據今年的消費者物價指數（CPI），這屬於「落後指標」，但關稅的衝擊卻在「未來」，最後結果得看勞資雙方在會中如何說服對方。

雖然關稅衝擊逐漸顯現，但在人工智慧（AI）商機爆發、且關稅的提前拉貨潮下，主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至四．四五％，而全年CPI估約二．二一％，勞團已放話，調幅至少得達四％才合理。

請繼續往下閱讀...

面對台灣被收取「二十+N」的關稅，目前對製造業的衝擊已經顯現，實施減班休息（俗稱無薪假）的家數明顯增加。在今年七月召開的「最低工資審議會暨諮詢會聯席會議」中，已有資方代表呼籲政府重視關稅、匯率及歐盟課徵碳關稅等變數造成的衝擊，也建議政府協助受影響的企業及勞工。

對於資方代表以關稅為由，呼籲縮小調幅。勞方代表、全國產業總工會理事長戴國榮直言，關稅的因素與當年新冠疫情一樣，都只是「變數」，且疫情影響的是「全體」國人，但關稅影響的僅是輸美的部分產業，雇主以此理由拒絕調漲，就是「無限上綱」；他並喊話資方，若堅持要縮小調幅，「請拿出實際數據」，證明哪些產業受到多少衝擊，而非僅是空泛的訴求。

勞動部官員私下表示，當年面對疫情如此大的衝擊，基本工資審議會還是做出調升的決定，但同時也通過經濟部提出的基本工資補貼方案，針對受疫情影響，營收衰退幅度達十％以上的事業單位給予補貼，這或許是面對美國關稅衝擊，可以比照的因應對策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法