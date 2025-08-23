國泰金：全球對美投資 關注匯率變動

國泰金控昨舉行第二季法說會，右為國泰金控總經理李長庚。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬、實習記者林子云／台北報導〕國泰金控（2882）受台幣升值與去年高基期影響，第二季合併稅後盈餘為136.94億元，較去年同期下滑60%；上半年累計合併稅後盈餘459億元，年減36%，EPS為2.89元。國壽執行副總林昭廷表示，目前外匯價格變動準備金到8月21日已超過6月底的564億元，台幣升貶1%影響外匯價格變動準備金約60億元，國壽可承擔台幣升值範圍仍維持在27.5至28元。

外界關注國壽外匯價格變動準備金的水位，林昭廷說明，外匯價格變動準備金到8月21日已超過6月底的564億元。7月一度降到300多億元，是因為新台幣在7月僅小幅貶值0.01%，但其他雜幣都貶2%至3%，因此替代避險部分產生損失。台幣從7月以來就呈貶值態勢，連帶無本金交割遠期外匯（NDF）評價受影響，8月雜幣變動不大，新台幣則持續貶值，因此8月外價準備金水位回升。

林昭廷提到，目前國壽的避險比率低於3月的69%，約為60、61%，而隨著避險比率降低，台幣貶值對外價準備金的貢獻就會比較大。目前雜幣對台幣的有效性仍在4成，以此估算，台幣升貶1%對外價準備金損益影響約60億元，國壽可承擔台幣升值範圍仍維持在27.5至28元。

未來3年 對美元產生龐大需求

國泰金控總經理李長庚則表示，在美國對等關稅壓力下，未來3年要實現的，包括全球各國龐大的對美投資以及軍事設備、飛機、農產品、能源等採購案，勢必對美元產生龐大的需求，未來對匯率帶來的影響，值得關注。

對於美國關稅帶來的影響，國泰世華銀副總陳冠學說明，4月以來已針對可能受到關稅影響的1400多家法金客戶進行逐案審查，從中挑出36家相對可能受影響的客戶，這36家客戶的整體放款金額不到50億元，僅占企業放款總額的0.7%，將提供避險資訊，也會根據銀行公會的決議，為客戶提供必要紓困措施。

