官我什麼事專訪》龔明鑫：啟動AI新十大建設 百工百業轉型升級

即將接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪表示，行政院明年開始推動的AI新十大建設，希望把AI相關技術導入到百工百業，讓產業升級轉型。

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅政策，行政院隨即提出產業支持方案，即將接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪時表示，面對美國新關稅政策的市場競爭，AI（人工智慧）對提升產業競爭力有非常大幫助，行政院明年開始推動的AI新十大建設，希望把AI相關技術導入到百工百業，讓產業升級轉型。

龔明鑫說，美國對等關稅八月七日開始實施，台灣關稅是原關稅三％再加上暫時性關稅廿％，可能對某些產業或個別企業產生衝擊，雖然特別條例與特別預算尚未通過，但政府用移緩濟急方式，讓業者開始申請，也簡化申請流程。

他強調，以台灣的暫時性稅率廿三％，如競爭對手是東南亞或是中國，反而是相對有優勢，可以積極搶占市場；但若對手是稅率十五％的日本與韓國，產業就必須升級轉型，AI對提升產業競爭力有非常大幫助。

龔明鑫表示，行政院上週與工具機、機械業者座談，業者競爭對手正好是日韓與德國，就可以用AI來補足工具機準度、穩定度與耐用度；另九月德國漢諾威舉辦的兩年一度工具機大展，台灣要盡快調整資源，支持廠商參加。

政院上週提出韌性特別條例修正草案，產業支持方案預算從九三○億元增加至一一三○億元，對於新增第二期二百億元的預算何時啟動？龔明鑫說，在對等關稅情勢明朗、二三二條款調查大致告一段落時，會盡快提出來，經費仍用在產業與勞工協助上。

他強調，現在沒有辦法預估與判斷，川普第一次提到二三二條款時，稱半導體將課徵百分之百關稅，但如果到美國投資的話，基本上就可以豁免，所以還是有很大彈性空間，但仍待川普正式宣布以及實際細節方案出來後，政府才有辦法提出因應對策。

