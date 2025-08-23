晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

官我什麼事專訪》龔明鑫：啟動AI新十大建設 百工百業轉型升級

2025/08/23 05:30

即將接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪表示，行政院明年開始推動的AI新十大建設，希望把AI相關技術導入到百工百業，讓產業升級轉型。（記者陳品妤攝）即將接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪表示，行政院明年開始推動的AI新十大建設，希望把AI相關技術導入到百工百業，讓產業升級轉型。（記者陳品妤攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅政策，行政院隨即提出產業支持方案，即將接任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫接受本報「官我什麼事」專訪時表示，面對美國新關稅政策的市場競爭，AI（人工智慧）對提升產業競爭力有非常大幫助，行政院明年開始推動的AI新十大建設，希望把AI相關技術導入到百工百業，讓產業升級轉型。

龔明鑫說，美國對等關稅八月七日開始實施，台灣關稅是原關稅三％再加上暫時性關稅廿％，可能對某些產業或個別企業產生衝擊，雖然特別條例與特別預算尚未通過，但政府用移緩濟急方式，讓業者開始申請，也簡化申請流程。

他強調，以台灣的暫時性稅率廿三％，如競爭對手是東南亞或是中國，反而是相對有優勢，可以積極搶占市場；但若對手是稅率十五％的日本與韓國，產業就必須升級轉型，AI對提升產業競爭力有非常大幫助。

龔明鑫表示，行政院上週與工具機、機械業者座談，業者競爭對手正好是日韓與德國，就可以用AI來補足工具機準度、穩定度與耐用度；另九月德國漢諾威舉辦的兩年一度工具機大展，台灣要盡快調整資源，支持廠商參加。

政院上週提出韌性特別條例修正草案，產業支持方案預算從九三○億元增加至一一三○億元，對於新增第二期二百億元的預算何時啟動？龔明鑫說，在對等關稅情勢明朗、二三二條款調查大致告一段落時，會盡快提出來，經費仍用在產業與勞工協助上。

他強調，現在沒有辦法預估與判斷，川普第一次提到二三二條款時，稱半導體將課徵百分之百關稅，但如果到美國投資的話，基本上就可以豁免，所以還是有很大彈性空間，但仍待川普正式宣布以及實際細節方案出來後，政府才有辦法提出因應對策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財