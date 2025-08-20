晴時多雲

財經 > 財經政策

消費電子旺季到 美律、東科看好Q3營運

2025/08/20 05:30

第三季是消費電子傳統旺季，美律看好電競耳機等產品出貨將帶動耳機領域營收成長。（資料照）第三季是消費電子傳統旺季，美律看好電競耳機等產品出貨將帶動耳機領域營收成長。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三季是消費電子傳統旺季，隨著各大品牌廠陸續推出新品，供應鏈營運也有望隨之成長，電聲廠美律（2439）、東科-KY（5225）都有望受惠，美律看好電競耳機等產品出貨將帶動耳機領域營收成長，東科則押注聲霸（SoundBar）等消費性產品第3季回溫、將帶動營運。

美律看好電競耳機 東科押注聲霸

研調機構指出，消費性音響的市場規模在2029年可望成長到約700億美元。業者認為，儘管消費性電子銷售短期遭遇波動，不過各類商品的推陳出新仍帶來電聲廠的營運成長動力，尤其第3季蘋果（Apple）將推出新品，進而帶動各大品牌廠跟進，供應鏈就會持續受惠。

東科以SoundBar為營收核心，並持續切入耳機、partybox（派對音響）等領域，主要都是消費性聲學產品。執行董事張東益表示，上半年客戶因關稅遞延訂單，營運略見壓抑，不過第3季進入旺季，各品牌新品從下半年到明年陸續推出，東科營運有望在第3季達到全年高峰，營收規模擴大、毛利率也將增加。

美律上半年則備受匯率波動壓抑，下半年也因此保守。不過耳機、揚聲器與麥克風等產品線都進入旺季，加上美律供應美系品牌大廠揚聲器，第3季客戶新機種、手機揚聲器出貨增溫，耳機也將出貨轉強，第3季營運也有望達到全年高峰。

美律與東科都有切入OTC助聽器市場，並都量產出貨，美律預估，受惠美國市場需求持續擴大，第3季助聽器產能有望顯著成長；東科目前助聽器仍在接單中，銷量沒有預期中顯著，將持續耕耘，等待市場需求發酵。

