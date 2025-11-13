IBM成功打造Loon量子晶片 5年內推出實用量子電腦不是夢

IBM成功打造量子運算晶片Loon。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，IBM 12日宣佈，已打造出一款名為Loon的新實驗性量子運算晶片。此發展顯示IBM達到一個關鍵里程碑，亦即在2030年之前有望製造出實用性的量子電腦。

量子電腦未來將解決傳統電腦費時數千年才能解決的問題，但由於量子力學（quantum mechanics）的不確定本質，相關晶片容易出錯。

修正這些錯誤是Alphabet的Google、亞馬遜等科技巨頭的關注重點，這些企業及IBM正致力量子電腦的開發。2021年，IBM提出校正錯誤的新方式：將用於改善手機訊號的演算法改編至量子運算，並將之在量子晶片與傳統運算晶片組運作。

研究公司Gartner副總裁兼分析師霍瓦特（Mark Horvath）指出，IBM該構想的缺點是量子晶片將更難製造，因為它們不僅包含稱為「量子位元」（qubits）的量子晶片基礎組成元素，還包含量子位元之間的新量子連結。

他說，「這非常、非常巧妙，現在他們真的把這套設計放進晶片，所以超級令人興奮」。

IBM研究部門主管暨IBM院士甘柏塔（Jay Gambetta）表示，取得這項突破的關鍵，在於位於紐約的奧爾巴尼奈米科技綜合園區（Albany NanoTech Complex），該處具備全球最先進的半導體製造設備。

Loon仍處於初階階段，IBM沒有透露外部單位何時可以進行測試。

該公司也宣佈一款名為Nighthawk的晶片，預定今年底上市。IBM認為，Nighthawk明年底前有望在一些任務的表現超越傳統電腦，目前該公司正與一群新創公司及研究員合作，公開分享程式碼，使其他人可以驗證相關說法。

甘柏塔說，「我們有信心量子優勢的例子將層出不窮，但我們希望走出頭條新聞和學術論文，打造一個任何人都能提交程式碼並由社群實測的環境，最終讓最佳解決方案脫穎而出」。

