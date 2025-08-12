晴時多雲

美關稅波及 航運業獲利滑落

2025/08/12 05:30

受美國關稅政策影響，貨櫃航商萬海第二季單季稅後盈餘10.77億元，每股稅後盈餘0.38元，創6個季度來新低。（萬海提供）受美國關稅政策影響，貨櫃航商萬海第二季單季稅後盈餘10.77億元，每股稅後盈餘0.38元，創6個季度來新低。（萬海提供）

美中關稅談判再延＋旺季需求 萬海：運價有望止跌反彈

〔記者王憶紅／台北報導〕受到美國關稅政策影響，貨櫃航商萬海（2615）公告第二季單季稅後盈餘10.77億元，每股稅後盈餘0.38元，創6個季度來新低；累計上半年稅後盈餘98.09億元，年減39.42%，每股稅後盈餘3.5元。

展望下半年，萬海指出，影響相對較大的美中關稅，雙方可能將原訂8月12日到期的關稅談判再延長90天，此期間正值航運需求傳統旺季，客戶原本觀望的需求有望逐步恢復，有助運價止跌反彈。

航空方面也受到關稅影響。星宇航空（2646）第二季因新增2架新機，營收107.7億元，年增29%，但客運營收受到關稅影響，整體訂位延遲，營收不如第一季水準，且因下半年到明年上半年進入交機高峰期，預計有15架交機，前後艙組員人力需提前至少半年準備，第二季人力支出相對增加下，稅後盈餘0.08億元，每股稅後盈餘0.01元，累計上半年稅後盈餘9.23億元，年增2.54%，每股稅後盈餘0.31元。

華航星宇台虎 7月營收均月增

在營收方面，華航（2610）公告7月營收177.4億元，月增5%、年減3.32%，創歷年同期次高，其中客運營收106.51億元，月增3.48%，貨運營收56.33億元，月增5.64%。累計1~7月營收1218.02億元，年增3.9%。

星宇航空7月營收40.12億元，月增7%、年增16%，創歷年同期新高，其中客運營收31.81億元，年增5%，貨運營收4.78億元，年增59%。累計1~7月營收達259.76億元，年增31%。

日本航線占營收比近80%的台灣虎航（6757），受到日本大地震預言衝擊，7月營收13.91億元，月增9%、年減14.5%，累計1~7月營收98.45億元，年增0.04%。

台虎表示，除日本地震預言外，關稅、經濟不穩定等大環境因素影響，導致消費者對非必要性消費，會有猶豫甚或延遲、控制預算等行為出現，不過，8月受惠暑假旅遊熱潮帶動下，載客率突破90%。

